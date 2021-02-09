MSÜ başvuruları ne zaman bitiyor 2021? MSÜ geç başvuru ne zaman?

Milli Savunma Üniversitesi için MSÜ sınav başvuruları yapan adaylar sınav ücreti olan 110 lirayı yatırdıktan sonra işlemlerini tamamlamış olacak. Ücretlerini yatırmayanlar sınava giremeyecek. ÖSYM tarafından her yıl düzenlenen MSÜ sınavı bu yıl Nisan ayında yapılacak. Başvurular henüz sona ermedi. Peki MSÜ başvuruları ne zaman bitiyor 2021?

MSÜ SINAV BAŞVURU EKRANI

MSÜ BAŞVURULAR NE ZAMAN BİTİYOR? GEÇ BAŞVURU NE ZAMAN?

MSÜ başvuruları 23 Şubat'a kadar devam edecek. Geç başvuru günü ise 3 Mart olarak belirlendi.

MSÜ SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

MSÜ 2021 yılında 4 Nisan tarihinde merkezi olarak gerçekleştirilecek. Sınav saat 10.15'te başlayacak ve 135 dakika sürecek. Sonuçlar ise 29 Nisan'da açıklanacak.

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MSÜ SINAVI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Adaylar, başvurularını ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya internet aracılığıyla (ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden) yapacak.

Sınava başvuruda HES kodu bilgisi alınacağından adayların, sınava başvuru işlemi yapmadan veya başvuru için başvuru merkezlerine gitmeden önce HES kodunu edinmiş olmaları gerekmektedir. Adaylar, HES kodunun nasıl edinileceği bilgisine Sağlık Bakanlığının https://hayatevesigar.saglik.gov.tr internet adresinden ulaşabileceklerdir.

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