ÖSYM tarafından gerçekleştirilen Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) sınavlarında adaylar, üniversiteyi kazanabilmek için ter döküyor. Sınava günler kala MSÜ sınav giriş belgesi nasıl alınır ? sorusu merak edildi. İşte yanıtı...

MSÜ SINAVI NE ZAMAN ?

MSÜ sınavı 14 Haziran Pazar günü gerçekleştirilecek. Milli Savunma Üniversitesi Aday Belirleme Sınavı saat 10:15'te başlayacak ve 135 dakika sürecek.

MSÜ SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR ?

MSÜ sınav giriş belgesi ais.ösym.gov.tr adresi üzerinden TC kimlik numarası ve şifre girildikten sonra alınabilecek.

MSÜ SINAVI KAÇ DAKİKA? SINAV SÜRESİ NE KADAR?Toplamda 120 soru için adaylara 135 dakika süre tanınacak. Sınav saat 10,15'igösterdiğinde başlayacak ve 12,30'da sona erecek.

SINAV GİRİŞ BELGESİ ALMAK İÇİN TIKLAYINIZ

MSÜ'DE KAÇ SORU VAR?

Sınava katılacak adaylara Türkçe testinden 40, temel matematik testinden 40, sosyal bilimler testinden 20 ve fen bilimleri testinden 20 olmak üzere toplam 120 soru yöneltilecek. Adaylara sınavda 135 dakika süre verilecek. Sınav sonuçları, yalnızca sınavın yapıldığı yıl için geçerli olacak.

MSÜ SINAVI KAÇ DAKİKA? SINAV SÜRESİ NE KADAR?

Toplamda 120 soru için adaylara 135 dakika süre tanınacak. Sınav saat 10,15'i

gösterdiğinde başlayacak ve 12,30'da sona erecek.