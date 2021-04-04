MSÜ sınav soru ve cevapları yayımlandı mı 2021? MSÜ 2021 soruları cevap anahtarı ne zaman açıklanır?

2021 MSÜ sınavı ÖSYM tarafından merkezi olarak 4 Nisan'da gerçekleştirildi. Saat 10.00'da başlayan sınav 135 dakika sürdü ve adaylar sınavda toplam 120 soru yöneltildi. Sınavda ter döken binlerce aday bu kez merakla MSÜ sınav soru ve cevaplarını beklemeye koyuldu. Peki MSÜ 2021 soruları cevap anahtarı ne zaman açıklanır?

MSÜ SINAV SORU VE CEVAPLARI YAYIMLANDI MI 2021?

Geçtiğimiz yıl uygulanan MSÜ sınavının soruları ve cevapları aynı gün saat 14.00’ten itibaren erişime açılmıştı.

MSÜ 2021 SORULARI VE CEVAP ANAHTARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

MSÜ 2021 sorularının ve cevaplarının ne zaman açıklanacağı ile ilgili henüz bir açıklama gelmezken adaylar kitapçık yayımlandığında aşağıdaki linkten ulaşabilir.

MSÜ 2021 SORULARI VE CEVAP ANAHTARI

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