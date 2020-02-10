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MSÜ sınav yerleri ne zaman açıklanacak 2021? Sınav giriş belgesi ne zaman yayımlanacak?

MSÜ sınav yerleri ne zaman açıklanacak 2021? MSÜ sınav giriş belgesi ne zaman yayımlanacak 2021? Ne zaman belli olacak? Giriş belgesi nasıl alınır? soruları gündemde. Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme sınavına katılım sağlayacak olan adayların sınav yerleri hakkında detaylı bilgiler haberimizde...

MSÜ sınav yerleri ne zaman açıklanacak 2021? Sınav giriş belgesi ne zaman yayımlanacak?

MSÜ 2021 sınavı 4 Nisan 2021 Pazar günü gerçekleştirilecek ve 135 dakika sürecek. Peki, MSÜ 2021 sınav yerleri açıklandı mı? MSÜ sınav yerleri ne zaman açıklanacak 2021? Sınav giriş belgesi ne zaman yayımlanacak?

MSÜ SINAV YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2021?

ÖSYM tarafından MSÜ sınav yerleri henüz açıklanmadı. Ancak sınav giriş belgelerinin bu ay içerisinde yayımlanması bekleniyor.

Sınav giriş belgeleri belli olur olmaz haberimiz güncellenecektir.

MSÜ SINAV NE ZAMAN 2021?

MSB'den yapılan açıklamada, "Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2021-MSÜ), ÖSYM Başkanlığınca 4 Nisan 2021 tarihinde yapılacaktır." ifadelerine yer verildi.

MSÜ sınav yerleri ne zaman açıklanacak 2021? Sınav giriş belgesi ne zaman yayımlanacak?

MSÜ'DE KAÇ SORU SORULACAK?

Sınavda adaylara, ortaöğretim düzeyinde, beş seçenekli çoktan seçmeli 120 sorudan oluşan bir test verilecektir. Test; tek kitapçık halinde adaylara dağıtılacak, adaylar cevaplarını cevap kâğıdına işaretleyecekler. Sınav süresi 135 dakika olarak belirlendi. 

MSÜ sınav yerleri ne zaman açıklanacak 2021? Sınav giriş belgesi ne zaman yayımlanacak?

MSÜ BAŞVURU ŞARTLARI 2021

Adayların, sınava başvuru işlemini yapmadan önce Milli Savunma Bakanlığı tarafından duyurulan başvuru koşullarını dikkatlice incelemeleri, tüm koşullarını taşıdıkları takdirde sınava başvuru işlemini yapmaları ve sınav ücretini ödeyerek başvurularını tamamlamaları gerekmektedir. Başvuru koşullarından herhangi birine durumunun uymadığı tespit edilen adaylar, sınava alınmış olsalar bile bu durumdan doğabilecek hiçbir haktan yararlanamayacaklar.

Adayların sınava başvurabilmeleri için kılavuzda yer alan koşulları sağlamaları gerekiyor

MSÜ BAŞVURU KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ 

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