MSÜ sınavı kaç soru, kaç dakika? MSÜ sınav konuları 2021 neler?
2021 MSÜ askeri öğrenci aday belirleme sınavına az bir süre kala sınav hakkında detaylıca bilgi sahibi olmak gerekiyor. Milli Savunma Üniversitelerine giriş yapacak puanı almak isteyen adaylar MSÜ sınavı kaç soru, kaç dakika? MSÜ sınav konuları neler? gibi sorulara yanıt arıyor. Bizler de sizler için MSÜ sınavının detaylarını haberimizde derledik.
Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde personel olma hayali kuran bir çok kişi var. 2021 MSÜ sınavında yüksek puan almak TSK bünyesinde çalışabilmenin önünü açıyor. Nisan ayında yapılacak sınava kısa bir süre kaldı. Başvurular bugün (27 Ocak 2021) başladı. Peki MSÜ sınavı kaç soru, kaç dakika?
MSÜ SINAVI KAÇ SORU, KAÇ DAKİKA?
MSÜ askeri öğrenci aday belirleme sınavında; 40 Türkçe, 40 Matematik, 5 Tarih, 5 Coğrafya, 5 Felsefe veya Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, 7 Fizik, 7 Kimya ve 6 Biyoloji olmak üzere toplam 120 soru sorulacak. MSÜ sınavına giren adaylara toplam 135 dakika süre tanınacak.
MSÜ sınav sonuçları yalnız sınavın yapıldığı yıl için geçerlidir.
MSÜ SINAV KONULARI 2021
Türkçe Konu Başlıkları:
MSÜ sınavında toplam 40 adet türkçe sorusu sorulacaktır. Konu başlıkları ise aşağıdaki gibidir.
Sözcükte Anlam
Cümlede Anlam
Paragraf
Ses Bilgisi
Yazım Kuralları
Noktalama İşaretleri
Sözcükte Yapı
İsimler
Sıfatlar
Zamirler
Zarflar
Edat- Bağlaç- Ünlem
Fiiller
Fiilde Çatı
Fiilimsiler
Cümlenin Öğeleri
Cümle Türleri
Anlatım Bozuklukları
Matematik Konuları
MSÜ sınavında toplam 28 adet matematik sorusu sorulacaktır. Konu başlıkları ise aşağıdaki gibidir.
Temel Kavramlar
Sayı Basamakları
Rasyonel Sayılar
Ondalık Sayılar
Basit Eşitsizlikler
Mutlak Değer
Üslü Sayılar
Köklü Sayılar
Çarpanlara Ayırma
Denklem Çözme
Oran-Orantı
Kümeler
Fonksiyonlar
Permütasyon
Kombinasyon
Binom
Olasılık
İstatistik
Polinomlar
2. Dereceden Denklemler
Karmaşık Sayılar
Parabol
Problemler
Geometri Konuları
MSÜ sınavında toplam 12 adet geometri sorusu sorulacaktır. Konu başlıkları ise aşağıdaki gibidir.
Doğruda ve Üçgende Açılar
Dik ve Özel Üçgenler
İkizkenar ve Eşkenar Üçgen
Dik Üçgende Trigonometrik Bağıntılar
Üçgende Alanlar
Üçgende Açıortay Bağıntıları
Üçgende Kenarortay Bağıntıları
Üçgende Eşlik ve Benzerlik
Üçgende Açı-Kenar Bağıntıları
Çokgenler
Dörtgenler
Doğrunun Analitiği
Yamuk
Paralelkenar
Eşkenar Dörtgen-Deltoid
Dikdörtgen
Çemberde Uzunluk
Daire
Prizmalar
Küre
Koordinat Düzlemi ve Noktanın Analitiği
Vektörler-1
Tarih Konuları
MSÜ sınavında toplam 5 adet Tarih sorusu sorulacaktır. Konu başlıkları ise aşağıdaki gibidir.
Tarih Bilimine Giriş
Uygarlığın Doğuşu ve İlk Uygarlıklar
Eski Türk Tarihi
Türk-İslam Devletleri
Türk Tarihi
Beylikten Devlete
Dünya Gücü Osmanlı Devleti
Yeniçağ Avrupası
Osmanlı Kültür ve Medeniyeti
Arayış Yılları
18. Yüzyılda Değişim ve Diplomasi
Yakıçağ Avrupası
En Uzun Yüzyıl
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti
1. Dünya Savaşı
Milli Mücadeleye Hazırlık Dönemi
Kurtuluş Savaşında Cepheler
Türk İnkılabı
Atatürkçülük ve Atatürk İlkeleri
Türk Dış Politikası
Coğrafya Konuları
MSÜ sınavında toplam 5 adet Coğrafya sorusu sorulacaktır. Konu başlıkları ise aşağıdaki gibidir.
Harita Bilgisi
Dünyanın Şekli ve Yer Şekilleri
İklim Bilgisi
Türkiye’nin iklimi ve Yer Şekilleri
Yer’in Şekillenmesi
İç ve Dış Kuvvetler
Toprak Tipleri
Nüfus
Orta Payda: Bölge
Ulaşım Yolları
Çevre ve İnsan
Doğal Afetler
Felsefe Konuları
MSÜ sınavında toplam 5 adet Felsefe sorusu sorulacaktır. Konu başlıkları ise aşağıdaki gibidir.
Felsefe’ nin Alanı
Bilgi Felsefesi
Bilim Felsefesi
Varlık Felsefesi
Ahlak Felsefesi
Siyaset Felsefesi
Sanat Felsefesi
Din Felsefesi
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Konuları
MSÜ sınavında toplam 5 adet Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi sorusu sorulacaktır. Konu başlıkları ise aşağıdaki gibidir.
Kuran ve Yorumu
Hz. Muhammed’ in Hayatı
İslam Düşüncesinde Yorumlar
İslam Dinine Göre Kötü Alışkanlıklar
Hazreti Muhammed
İslam Düşüncesinde Tasavvuf
Vahiy ve Akıl Kur’an Yorumları
Fizik Konuları
MSÜ sınavında toplam 7 adet Fizik sorusu sorulacaktır. Konu başlıkları ise aşağıdaki gibidir.
Fizik Bilimine Giriş
Vektör-Kuvvet ve Kuvvet Dengesi
Basit Makineler
Madde VE Özellikleri
Sıvıların Kaldırma Kuvveti
Basınç
Isı ve Sıcaklık
Genleşme
Doğrusal Hareket
İş Enerjisi
Işıkve Gölge
Düzlem Ayna
Küresel Aynalar
Mercekler ve Aydınlanma
Elektrostatik
Elektrik Akımı ve Devreler
Temel Dalga Bilgileri
Yay Dalgaları
Su Dalgaları
Ses ve Deprem Dalgaları
Kimya Konuları
MSÜ sınavında toplam 7 adet kimya sorusu sorulacaktır. Konu başlıkları ise aşağıdaki gibidir.
Kimya Bilimi
Atom ve Yapısı
Periyodik Sistem
Kimyasal Türler Arası Etkileşimleri
Asitler-Bazlar ve Tuzlar
Bileşikler
Kimyasal Tepkimeler
Kimyanın Temel Yasaları
Maddenin Halleri
Karışımlar
Endüstride ve Canlılarda Enerji
Kimya Her Yerde
Biyoloji Konuları
MSÜ sınavında toplam 6 adet Biyoloji sorusu sorulacaktır. Konu başlıkları ise aşağıdaki gibidir.
Biyoloji Bilimi, İnorganik Bileşikler
Organik Bileşikler
Hücre
Madde Geçişleri
DNA-RNA
Protein Sentezi
Enzimler
Canlıların Sınıflandırılması
Ekoloji
Hücre Bölünmeleri
Eşeysiz-Eşeyli Üreme
İnsanda üreme ve Gelişme
Mendel Genetiği
Kan Grupları
Cinsiyete Bağlı Kalıtım