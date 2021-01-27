MSÜ sınavı kaç soru, kaç dakika? MSÜ sınav konuları 2021 neler?

Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde personel olma hayali kuran bir çok kişi var. 2021 MSÜ sınavında yüksek puan almak TSK bünyesinde çalışabilmenin önünü açıyor. Nisan ayında yapılacak sınava kısa bir süre kaldı. Başvurular bugün (27 Ocak 2021) başladı. Peki MSÜ sınavı kaç soru, kaç dakika?

MSÜ SINAVI KAÇ SORU, KAÇ DAKİKA?

MSÜ askeri öğrenci aday belirleme sınavında; 40 Türkçe, 40 Matematik, 5 Tarih, 5 Coğrafya, 5 Felsefe veya Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, 7 Fizik, 7 Kimya ve 6 Biyoloji olmak üzere toplam 120 soru sorulacak. MSÜ sınavına giren adaylara toplam 135 dakika süre tanınacak.

MSÜ sınav sonuçları yalnız sınavın yapıldığı yıl için geçerlidir.

MSÜ SINAV KONULARI 2021

Türkçe Konu Başlıkları:

MSÜ sınavında toplam 40 adet türkçe sorusu sorulacaktır. Konu başlıkları ise aşağıdaki gibidir.

Sözcükte Anlam

Cümlede Anlam

Paragraf

Ses Bilgisi

Yazım Kuralları

Noktalama İşaretleri

Sözcükte Yapı

İsimler

Sıfatlar

Zamirler

Zarflar

Edat- Bağlaç- Ünlem

Fiiller

Fiilde Çatı

Fiilimsiler

Cümlenin Öğeleri

Cümle Türleri

Anlatım Bozuklukları

Matematik Konuları

MSÜ sınavında toplam 28 adet matematik sorusu sorulacaktır. Konu başlıkları ise aşağıdaki gibidir.

Temel Kavramlar

Sayı Basamakları

Rasyonel Sayılar

Ondalık Sayılar

Basit Eşitsizlikler

Mutlak Değer

Üslü Sayılar

Köklü Sayılar

Çarpanlara Ayırma

Denklem Çözme

Oran-Orantı

Kümeler

Fonksiyonlar

Permütasyon

Kombinasyon

Binom

Olasılık

İstatistik

Polinomlar

2. Dereceden Denklemler

Karmaşık Sayılar

Parabol

Problemler

Geometri Konuları

MSÜ sınavında toplam 12 adet geometri sorusu sorulacaktır. Konu başlıkları ise aşağıdaki gibidir.

Doğruda ve Üçgende Açılar

Dik ve Özel Üçgenler

İkizkenar ve Eşkenar Üçgen

Dik Üçgende Trigonometrik Bağıntılar

Üçgende Alanlar

Üçgende Açıortay Bağıntıları

Üçgende Kenarortay Bağıntıları

Üçgende Eşlik ve Benzerlik

Üçgende Açı-Kenar Bağıntıları

Çokgenler

Dörtgenler

Doğrunun Analitiği

Yamuk

Paralelkenar

Eşkenar Dörtgen-Deltoid

Dikdörtgen

Çemberde Uzunluk

Daire

Prizmalar

Küre

Koordinat Düzlemi ve Noktanın Analitiği

Vektörler-1

Tarih Konuları

MSÜ sınavında toplam 5 adet Tarih sorusu sorulacaktır. Konu başlıkları ise aşağıdaki gibidir.

Tarih Bilimine Giriş

Uygarlığın Doğuşu ve İlk Uygarlıklar

Eski Türk Tarihi

Türk-İslam Devletleri

Türk Tarihi

Beylikten Devlete

Dünya Gücü Osmanlı Devleti

Yeniçağ Avrupası

Osmanlı Kültür ve Medeniyeti

Arayış Yılları

18. Yüzyılda Değişim ve Diplomasi

Yakıçağ Avrupası

En Uzun Yüzyıl

20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti

1. Dünya Savaşı

Milli Mücadeleye Hazırlık Dönemi

Kurtuluş Savaşında Cepheler

Türk İnkılabı

Atatürkçülük ve Atatürk İlkeleri

Türk Dış Politikası

Coğrafya Konuları

MSÜ sınavında toplam 5 adet Coğrafya sorusu sorulacaktır. Konu başlıkları ise aşağıdaki gibidir.

Harita Bilgisi

Dünyanın Şekli ve Yer Şekilleri

İklim Bilgisi

Türkiye’nin iklimi ve Yer Şekilleri

Yer’in Şekillenmesi

İç ve Dış Kuvvetler

Toprak Tipleri

Nüfus

Orta Payda: Bölge

Ulaşım Yolları

Çevre ve İnsan

Doğal Afetler

Felsefe Konuları

MSÜ sınavında toplam 5 adet Felsefe sorusu sorulacaktır. Konu başlıkları ise aşağıdaki gibidir.

Felsefe’ nin Alanı

Bilgi Felsefesi

Bilim Felsefesi

Varlık Felsefesi

Ahlak Felsefesi

Siyaset Felsefesi

Sanat Felsefesi

Din Felsefesi

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Konuları

MSÜ sınavında toplam 5 adet Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi sorusu sorulacaktır. Konu başlıkları ise aşağıdaki gibidir.

Kuran ve Yorumu

Hz. Muhammed’ in Hayatı

İslam Düşüncesinde Yorumlar

İslam Dinine Göre Kötü Alışkanlıklar

Hazreti Muhammed

İslam Düşüncesinde Tasavvuf

Vahiy ve Akıl Kur’an Yorumları

Fizik Konuları

MSÜ sınavında toplam 7 adet Fizik sorusu sorulacaktır. Konu başlıkları ise aşağıdaki gibidir.

Fizik Bilimine Giriş

Vektör-Kuvvet ve Kuvvet Dengesi

Basit Makineler

Madde VE Özellikleri

Sıvıların Kaldırma Kuvveti

Basınç

Isı ve Sıcaklık

Genleşme

Doğrusal Hareket

İş Enerjisi

Işıkve Gölge

Düzlem Ayna

Küresel Aynalar

Mercekler ve Aydınlanma

Elektrostatik

Elektrik Akımı ve Devreler

Temel Dalga Bilgileri

Yay Dalgaları

Su Dalgaları

Ses ve Deprem Dalgaları

Kimya Konuları

MSÜ sınavında toplam 7 adet kimya sorusu sorulacaktır. Konu başlıkları ise aşağıdaki gibidir.

Kimya Bilimi

Atom ve Yapısı

Periyodik Sistem

Kimyasal Türler Arası Etkileşimleri

Asitler-Bazlar ve Tuzlar

Bileşikler

Kimyasal Tepkimeler

Kimyanın Temel Yasaları

Maddenin Halleri

Karışımlar

Endüstride ve Canlılarda Enerji

Kimya Her Yerde

Biyoloji Konuları

MSÜ sınavında toplam 6 adet Biyoloji sorusu sorulacaktır. Konu başlıkları ise aşağıdaki gibidir.

Biyoloji Bilimi, İnorganik Bileşikler

Organik Bileşikler

Hücre

Madde Geçişleri

DNA-RNA

Protein Sentezi

Enzimler

Canlıların Sınıflandırılması

Ekoloji

Hücre Bölünmeleri

Eşeysiz-Eşeyli Üreme

İnsanda üreme ve Gelişme

Mendel Genetiği

Kan Grupları

Cinsiyete Bağlı Kalıtım