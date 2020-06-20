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  3. MSÜ sınavında 400 öğrenciye hastalık bulaştığı iddiasına Bakan Koca'dan yanıt!

MSÜ sınavında 400 öğrenciye hastalık bulaştığı iddiasına Bakan Koca'dan yanıt!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca MSÜ sınavında 400 öğrenciye hastalık bulaştığı iddialarına yanıt verdi.

MSÜ sınavında 400 öğrenciye hastalık bulaştığı iddiasına Bakan Koca'dan yanıt!

Sağlık Bakanı Koca: "MSÜ sınavında 400 öğrenciye hastalık bulaştığı ve öğrencilerin karantinaya alındığı haberi gerçek dışıdır."

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Gülistan Başköy
Gündem Editörü


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