MSÜ sınavında 400 öğrenciye hastalık bulaştığı iddiasına Bakan Koca'dan yanıt!
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca MSÜ sınavında 400 öğrenciye hastalık bulaştığı iddialarına yanıt verdi.
Sağlık Bakanı Koca: "MSÜ sınavında 400 öğrenciye hastalık bulaştığı ve öğrencilerin karantinaya alındığı haberi gerçek dışıdır."
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Dün sosyal medyada yayımlanan, GEÇEN CUMARTESİ MSÜ SINAVINDA 400 ÖĞRENCİYE hastalık bulaştığını ve öğrencilerin karantinaya alındığını ileri süren haber gerçek dışıdır. Testi sınav sabahı sonuçlanan COVID-19 hastası BİR KİŞİ, sınav sırasında izole edilmiştir. Bulaşma olmamıştır.— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) June 20, 2020
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