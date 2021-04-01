MSÜ sınav giriş belgeleri yayımlandı. Adaylar ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr/ sitesinden TC kimlik numaraları ve şifreleriyle giriş yaparak belgelerini alabilecek. Peki; MSÜ sınavında kalem verilecek mi 2021? MSÜ sınavında maske zorunlu mu 2021? İşte sınava dair bazı bilgiler...

MSÜ SINAVINDA KALEM VERİLECEK Mİ 2021?

ÖSYM'nin tüm sınavlarında adaylara sınav esnasında kalem, silgi ve mendil verilmektedir. MSÜ sınavında da aynı şekilde adaylara kalem silgi vs dağıtılacaktır.

Detaylı bilgiler için MSÜ başvuru kılavuzunu inceleyebilirsiniz.

MSÜ 2021 BAŞVURU KILAVUZU

2021 MSÜ sınavı saat kaçta başlıyor, kaçta bitiyor?

MSÜ SINAVINDA MASKE TAKMAK ZORUNLU MU?

Pandemi gölgesinde MSÜ sınavına girecek olan adayların merakla beklediği MSÜ sınavında maske zorunlu mu 2021? sorusunun yanıtını hemen verelim. Adaylar sınıflara maskeli şekilde girecek. Sınav başladığında maskelerini çıkartabilecek. Sınav bitiminde ise yeniden maskelerini takarak sınıftan ayrılacak. Öte yandan binaya girişlerde adaylara maske dağıtılacak.

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