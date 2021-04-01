MSÜ sınavına katılmak isteyen adaylar tarafından MSÜ sınavından sonra ne olunur sorusu gündeme geldi. ÖSYM tarafından koordine edilen MSÜ sınavı kara, hava ve deniz harp okullarına öğrenci alımı için gerçekleştirilmektedir. Peki; MSÜ sınavından sonra ne olunur? MSÜ'den mezun olunca ne olunur?

MSÜ SINAVINDAN SONRA NE OLUNUR?

Milli Savunma Üniversitesi'nde kara, hava ve deniz kuvvetlerine subay yetiştirilmektedir. İşte bünyesindeki bölümler;

Ankara’da Kara Harp Okulu, Tuzla’da Deniz Harp Okulu, Yeşilköy’de Hava Harp Okulu, Balıkesir’de Kara Astsubay Meslek Yüksekokulu, Yalova’da Deniz Astsubay Meslek Yüksekokulu, İzmir’de Hava Astsubay Meslek Yüksekokulu, Ankara’da Bando Astsubay Meslek Yüksekokulu, Kara, Hava ve Deniz Harp Enstitüleri, Atatürk Stratejik Araştırmalar Enstitüsü, Müşterek Harp Enstitüsü, Fatih Harp Tarihi Araştırmaları Enstitüsü, Alparslan Savunma Birimleri Enstitüsü, Barbaros Deniz Bilimleri ve Mühendisliği Enstitüsü, Hezarfen Havacılık ve Uzay Teknolojileri Enstitüsü ve Milli Savunma ve Güvenlik Enstitüsü

MSÜ'DEN MEZUN OLUNCA NE OLUNUR?

Sınavın ardından öncelikle askeri öğrenci olunmaktadır. Üniversitenin bitirilip mezun olununca "teğmen" olunmaktadır.