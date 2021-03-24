MSÜ sınavları iptal mi 2021? MSÜ sınavları ertelenecek mi 2021?

MSÜ sınavları ÖSYM tarafından gerçekleştirilmektedir. Bu yıl MSÜ sınavları için başvurular 27 Ocak-23 Şubat tarihleri arasında alındı. Adaylar sınav için4 Nisan 2021 tarihini bekliyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) bir önceki gün 29 Mart tarihinden itibaren başlaması beklenen lise sınavların 3 Mayıs’a ertelendiğini duyurdu.

MSÜ SINAVLARI İPTAL Mİ?

MSÜ sınavına girecek adaylar da kendi sınavları hakkında iptal ve ya erteleme söz konusu olup olmadığını araştırıyor. Peki konu hakkında açıklama geldi mi? İşte detaylar...

MSÜ SINAVLARI ERTELENECEK Mİ 2021?

MSÜ sınavlarının iptali ve ya ertelenmesi ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı. Resmi bir açıklama geldiğinde haberimiz güncellenecektir.

MSÜ SINAV GİRİŞ BELGESİ YAYIMLANDI MI?

2021 MSÜ sınav giriş belgelerinin bu hafta içerisinde ÖSYM tarafından adayların erişimine sunulması bekleniyor. Sınav giriş belgeleri yayımlandığında aşağıdaki linkten ulaşıp çıktı alabilirsiniz.

MSÜ SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA (ÖSYM EKRANI)