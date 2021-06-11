MSÜ sitesi çöktü mü? MSB personel temin sitesine neden giremiyorum? https://personeltemin.msb.gov.tr/ giriş ekranı

2021 MSÜ tercih ve ön başvuru sonuçları ile ilgili son dakika açıklamasında bulunan MSB, MSÜ yerleştirme sonuçlarının açıklandığını duyurdu. Müjdeli haberin ardından MSÜ sitesi çöktü mü? MSB personel temin sitesine neden giremiyorum? soruları günün en çok araştırılan konusu oldu. İşte MSB'nin açıklaması ve soruların yanıtları hakkında detaylar.

MSÜ SİTESİ ÇÖKTÜ MÜ?

MSB, "Milli Savunma Üniversitesi 2021 yılı askeri öğrenci temini 2'nci seçim aşamaları tercih işlemleri sonuçları personel temin adresinden yayınlanmıştır." açıklamasında bulundu.

Açıklamanın ardından MSÜ sitesi geçici olarak çöktü.

MSB PERSONEL TEMİN SİTESİNE NEDEN GİREMİYORUM?

Binlerce kişinin siteye aynı anda girmesi nedeniyle yaşanan yoğunluktan dolayı siteye geçici olarak giriş sağlanamıyor. Ancak gün içerisinde yeniden giriş yapmanız halinde tercih sonuçlarına ulaşabilirsiniz.

İşte MSÜ tercih sonuçlarını öğrenme ekranı;

https://personeltemin.msb.gov.tr/