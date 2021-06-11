2021 Kocaeli Üniversitesi Yerel Yönetimler Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 1069508932021 Selçuk Üniversitesi Yerel Yönetimler Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 1089903022021 Afyon Kocatepe Üniversitesi Yerel Yönetimler Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 1004711132021 Afyon Kocatepe Üniversitesi Yerel Yönetimler Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 1004501832021 Kastamonu Üniversitesi Yerel Yönetimler Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 1064507832021 Atatürk Üniversitesi Yerel Yönetimler (Açıköğretim) Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 1014521312021 Anadolu Üniversitesi Yerel Yönetimler (Açıköğretim) Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 1010503332021 Atatürk Üniversitesi Yeni Medya ve Gazetecilik (Açıköğretim) Bölümü Taban, Tavan Puanları | 1014903012021 Antalya Akev Üniversitesi Yat Kaptanlığı Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 2085900492021 Antalya Akev Üniversitesi Yat Kaptanlığı Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 208590048
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MSÜ sitesi çöktü mü? MSB personel temin sitesine neden giremiyorum? https://personeltemin.msb.gov.tr/ giriş ekranı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından MSÜ tercih ev yerleştirme sonuçları hakkında yapılan duyurunun ardından binlerce kişi https://personeltemin.msb.gov.tr/ sitesine yoğunlaştı. Peki MSÜ sitesi çöktü mü? MSB personel temin sitesine neden giremiyorum? İşte https://personeltemin.msb.gov.tr/ giriş ekranı...

MSÜ sitesi çöktü mü? MSB personel temin sitesine neden giremiyorum? https://personeltemin.msb.gov.tr/ giriş ekranı

2021 MSÜ tercih ve ön başvuru sonuçları ile ilgili son dakika açıklamasında bulunan MSB, MSÜ yerleştirme sonuçlarının açıklandığını duyurdu. Müjdeli haberin ardından MSÜ sitesi çöktü mü? MSB personel temin sitesine neden giremiyorum? soruları günün en çok araştırılan konusu oldu. İşte MSB'nin açıklaması ve soruların yanıtları hakkında detaylar.

MSÜ SİTESİ ÇÖKTÜ MÜ?

MSB, "Milli Savunma Üniversitesi 2021 yılı askeri öğrenci temini 2'nci seçim aşamaları tercih işlemleri sonuçları personel temin adresinden yayınlanmıştır." açıklamasında bulundu. 

Açıklamanın ardından MSÜ sitesi geçici olarak çöktü.

MSÜ sitesi çöktü mü? MSB personel temin sitesine neden giremiyorum? https://personeltemin.msb.gov.tr/ giriş ekranı

MSB PERSONEL TEMİN SİTESİNE NEDEN GİREMİYORUM?

Binlerce kişinin siteye aynı anda girmesi nedeniyle yaşanan yoğunluktan dolayı siteye geçici olarak giriş sağlanamıyor. Ancak gün içerisinde yeniden giriş yapmanız halinde tercih sonuçlarına ulaşabilirsiniz.

İşte MSÜ tercih sonuçlarını öğrenme ekranı;

https://personeltemin.msb.gov.tr/

MSÜ sitesi çöktü mü? MSB personel temin sitesine neden giremiyorum? https://personeltemin.msb.gov.tr/ giriş ekranı

Gülistan Başköy
Eğitim Editörü
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