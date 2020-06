Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) girmek isteyen binlerce öğrenci, Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) sınavına katıldı. Geçtiğimiz günlerde MSÜ sınavının soru ve cevap kitapçığı yayımlandı. Şimdi de gözler sınav sonuçlarına çevrildi. İşte MSÜ sonuçları ne zaman açıklanacak? sorusunun en net yanıtı...

MSÜ NEDİR?

MSÜ sınavı olarak zikredilen ve ÖSYM tarafından koordine edilen sınavın açılımı, Milli Savunma Üniversitesi sınavıdır. Bu sınav, kara, hava ve deniz harp okullarına öğrenci alımı için gerçekleştirilmektedir. MSÜ sınavı tamamıyla lise son sınıf öğrencilerinin katılım gösterebildiği bir sınavdır. MSÜ sınavından geçer bir not alan adaylar, YKS olarak adlandırılan üniversite sınavından da yeterli puanı almaları halinde harp okulları için mülakatlara girmeye hak kazanabiliyor.

2020-2021 eğitim-öğretim yılında Milli Savunma Bakanlığınca 2’nci Seçim Aşamalarına çağrılacak askeri öğrenci adaylarını tespit etmek amacıyla, ÖSYM tarafından 2020 Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2020-MSÜ) yapılıyor.

MSÜ SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM sınav takviminde yer alan bilgiye göre MSÜ sınav sonuçları 7 Temmuz 2020 tarihinde açıklanacak.

MSÜ SORU VE CEVAPLARI YAYINLANDI

14 Haziran 2020 tarihinde uygulanan Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavının (2020-MSÜ) Temel Soru Kitapçığı ile Cevap Anahtarının % 10'u erişime açıldı.

ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleriyle 10 gün süreyle erişebileceklerdir.

MSÜ SORU KİTAPÇIĞI VE CEVAP ANAHTARI

MSÜ PUAN HESAPLAMASI NASIL YAPILIR?

Adaylar, soruların cevaplarını optik okumaya elverişli cevap kâğıtlarına işaretleyecekler, cevap kâğıtları ÖSYM’de optik okuyucu ile okunacak ve bilgisayar ortamında değerlendirilecektir.Cevaplar, her alt test için ayrı ayrı değerlendirmeye alınacaktır. Adayların, alt testlerin her biri için birer standart puanı hesaplanacaktır. Standart puanların hesaplanmasında şu yol izlenecektir:- Her adayın, testlere verdiği doğru ve yanlış cevapların sayısı belirlenecektir. Doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak adayın ilgili alt testten almış olduğu ham puan bulunacaktır.- Tüm adayların ilgili testten aldıkları ham puanlar kullanılarak o testin ortalama ve standart sapması bulunacaktır. Bu ortalama ve standart sapma kullanılarak tüm adaylar için ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlar hesaplanacaktır.

MSÜ TABAN PUANLARI NEDİR?

MİLLİ SAVUNMA ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI- ERKEK ADAYLAR İÇİN

HAVA HARP OKULU Puan Türü: SAYISAL Taban Puan: 347,20946

KARA HARP OKULU Puan Türü: SAYISAL Taban Puan:280,42583

DENİZ HARP OKULU Puan Türü:SAYISAL Taban Puan:280,42583

KARA HARP OKULU Taban Puan: EŞİT AĞIRLIK Taban Puan: 273,17193

MİLLİ SAVUNMA ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI- KADIN ADAYLAR İÇİN

HAVA HARP OKULU Puan Türü:SAYISAL Taban Puan:415,11526

KARA HARP OKULU Puan Türü:SAYISAL Taban Puan:382,35558

DENİZ HARP OKULU Puan Türü:SAYISAL Taban Puan: 382,35558

KARA HARP OKULU Puan Türü:EŞİT AĞIRLIK Taban Puan:363,31285