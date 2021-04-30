Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Tercih işlemleri 30 Nisan - 19 Mayıs arasında yapılacak. Tercihler sonucunda Milli Savunma Üniversitesi bünyesinde eğitim alacak öğrenciler belirlenecek. Buna göre; MSÜ tercih kılavuzu 2021 yayımlandı mı? MSÜ'de kimler tercih yapabilecek?

MSÜ TERCİH KILAVUZU 2021 YAYIMLANDI MI?

MSÜ 2021 başvuruları 27 Ocak - 23 Şubat tarihleri arasında alındı. Başvuru sonuçları 22 Nisan'da açıklandı. Gözler bu kez tercih dönemine çevrilmişti ki beklenen duyuru yapıldı. MSÜ tercih kılavuzu yayımlandı. MSÜ tercihleri de 30 Nisan - 19 Mayıs arasında alınacak.

MSÜ tercihleri www.msb.gov.tr internet adresi üzerinden yapılacak.

MSÜ TERCİH EKRANI

Adaylar, Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları tercihlerini, Milli Savunma Bakanlığı tarafından adaylara duyurulacak tarihler arasında https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresine girerek yapacak.

MSÜ'DE KİMLER TERCİH YAPABİLECEK?

MSÜ sonuçları yalnızca sınavın yapıldığı yıl için geçerlidir. Bu sebeple sadece o yıl sınava girenler ve yeterli puanı alanlar tercih yapabilecek.

MSÜ SINAVINDAN KAÇ PUAN ALMAK GEREKİR?

Harp Okulları için;

a. YKS'nin 2021 yılı TYT' oturumuna girmeleri gerekmektedir. (2020-YKS TYT sınavına girmiş, 200 ve üzerinde puan almış adaylar ÖSYM’nin belirlediği diğer şartları taşıması halinde 2021-YKS TYT oturumuna katılmayabilirler ancak, MSÜ teklifi doğrultusunda MSB’nin bir taban puan belirleyeceğini bilmeliler)

b. YKS’nin 2021 yılı AYT sınavına girmeleri gerekmektedir.

Astsubay Meslek Yüksekokulları için;

YKS'nin 2021 yılı TYT oturumuna girmeleri gerekmektedir. (2020-YKS TYT sınavına girmiş, 200 ve üzerinde puan almış adaylar ÖSYM’nin belirlediği diğer şartları taşıması halinde 2021-YKS TYT oturumuna katılmayabilirler ancak, MSÜ teklifi doğrultusunda MSB’nin bir taban puan belirleyeceğini bilmeliller)

Harp Okullarına (HO) kadın ve erkek, Astsubay Meslek Yüksekokullarına (Asb. MYO) yalnızca erkek öğrenci alınacaktır.

Milli Savunma Üniversitesi'ne girecek adayların Milli Savunma Bakanlığınca belirlenecek olan çağrı taban puanı almış olmaları gerekmektedir.

MSB tarafından belirlenecek olan taban puanı alamamış olan adaylar, 2’nci seçim aşamalarına katılmış ve başarılı olmuş olsalar bile taban puanını alamadıkları okul türü için askeri öğrenci adaylıkları sonlandırılacaktır.