Merakla beklenen MSÜ sonuçları 22 Nisan 2021 tarihinde açıklandı. MSÜ sınav puanlarını öğrenen adaylar bu kez tercih yapacaklar. Peki MSÜ tercihleri başladı mı 2021? 2021 MSÜ tercih ekranı: Nasıl tercih yapılır?

MSÜ TERCİHLERİ BAŞLADI MI 2021?

ÖSYM tarafından 4 Nisan tarihinde düzenlenen 2021-MSÜ sınavının sonuçları http://www.osym.gov.tr üzerinden adayların erişimine açıldı. Sınav sonrası başarılı olan adaylar tercihlerini gerçekleştirecek. MSÜ tercih kılavuzu yayımlandı. Tercihler de 30 Nisan 2021 tarihi itibariyle başladı. Tercih işlemleri 19 Mayıs 2021 tarihinde sona erecektir.

MSÜ TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

MSÜ tercihleri www.msb.gov.tr internet adresi üzerinden yapılacak.

MSÜ TERCİH EKRANI

Adaylar, Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları tercihlerini, Milli Savunma Bakanlığı tarafından adaylara duyurulacak tarihler arasında https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresine girerek yapacak.

Yapılan açıklamada, ''Harp Okulları için 2021-YKS Sayısal, eşit ağırlık ve sözelden Milli Savunma Bakanlığı tarafından belirlenecek taban puanın %90’ını almış olmak şartıyla kendi aralarında sıralanarak kontenjanın % 5’i kadarı okullara kayıt yaptırma hakkını elde ederler. Kendi puanı ile okula kayıt yaptırma hakkını elde eden adaylar % 5’lik kontenjanın dışında tutulurlar.'' denildi.

MSÜ baraj puanı kaç 2021? MSÜ taban puanları nasıl hesaplanır 2021?

MSÜ sınavından sonra ne olunur? MSÜ'den mezun olunca ne olunur?