MŞÜ’de “Dünya Pi Günü” etkinliği

Muş Alparslan Üniversitesinde (MŞÜ) eğitim gören öğrenciler, "Dünya Pi Günü" dolayısıyla hazırladıkları materyalleri sergiledi.

MŞÜ 1071 Malazgirt Kongre ve Kültür Merkezinde düzenlenen sergide, 32 farklı geometrik materyal sergileyen öğrenciler, çalışmaları ile büyük beğeni topladı. Sergi ve çalışmalar hakkında açıklamalarda bulunan Matematik Eğitim Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Yılmaz Mutlu, "Bu hafta kapsamında özellikle matematik ve satranç topluluğu olarak birden fazla etkinlik düzenlemiş olduk. Bu haftayı seçmemizin öneminde de bu günün Dünya Pi Günü olması yatıyordu. Bugün ise materyal sergimiz var. Bu sergide sunulmuş olan materyallerin arasından en iyi 3 eseri seçip ödüllendireceğiz. Satranç turnuvasında derece yapan arkadaşlarımızı ödüllendirdik. Burada sınıf öğretmenliği ve ilköğretim matematik bölümüne ait toplamda 32 materyal sergilenmektedir. Yarı somut ve soyut aşamalarına dikkat ederek, her bir kazanıma yönelik 32 tane farklı materyal sergi salonumuzda yer almaktadır. Temelde geometrik cisim ve şekillerin öğretimine yönelik materyallerimiz var" dedi.

Kaynak: İHA