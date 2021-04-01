MSÜ'den sonra ne olunur? MSÜ sınavından çıkanlar ne olur 2022? 2021 MSÜ sınavı 4 Nisan tarihinde merkezi olarak gerçekleştirilecek. Sınav sonuçları da 22 Nisan tarihinde açıklandı. Puanlarını öğrenen binlerce kişi MSÜ sınavından sonra ne olunur? MSÜ'den mezun olunca ne olunur? sorularını araştırıyor. Milli Savunma Üniversitesi sınavı olarak bilinen MSÜ'den mezun olan subay diploması ile birlikte uluslararası geçerliliği olan bir lisans programının diploması da verilmektedir. İşte detaylar...

A+ A-

MSÜ sınavına katılan adaylar tarafından MSÜ sınavından sonra ne olunur sorusu gündeme geldi. ÖSYM tarafından koordine edilen MSÜ sınavı kara, hava ve deniz harp okullarına öğrenci alımı için gerçekleştirilmektedir. Peki; MSÜ sınavından sonra ne olunur? MSÜ'den mezun olunca ne olunur? MSÜ SINAV SONUCU AÇIKLANDI MI 2021? ÖSYM Başkanı Halis Aygün, Twitter hesabından yaptığı açıklamada ''Değerli adaylarımız,

4 Nisan 2021 tarihinde gerçekleştirdiğimiz 2021-MSÜ sınav sonuçları açıklanmıştır.

Sonuçlarınızı http://sonuc.osym.gov.tr sayfamızdan ve ÖSYM AİS mobil uygulamamızdan öğrenebilirsiniz. Sınav sonuçlarının hayırlı olmasını diliyorum.'' dedi. MSÜ sınav sonuçları açıklandı. Sonucunuzu öğrenmek için aşağıdaki ÖSYM linkine tıklayınız. MSÜ SINAV SONUCU SORGULAMA EKRANI (ÖSYM) MSÜ SINAVINDAN SONRA NE OLUNUR? Milli Savunma Üniversitesi'nde kara, hava ve deniz kuvvetlerine subay yetiştirilmektedir. İşte bünyesindeki bölümler; Ankara’da Kara Harp Okulu, Tuzla’da Deniz Harp Okulu, Yeşilköy’de Hava Harp Okulu, Balıkesir’de Kara Astsubay Meslek Yüksekokulu, Yalova’da Deniz Astsubay Meslek Yüksekokulu, İzmir’de Hava Astsubay Meslek Yüksekokulu, Ankara’da Bando Astsubay Meslek Yüksekokulu, Kara, Hava ve Deniz Harp Enstitüleri, Atatürk Stratejik Araştırmalar Enstitüsü, Müşterek Harp Enstitüsü, Fatih Harp Tarihi Araştırmaları Enstitüsü, Alparslan Savunma Birimleri Enstitüsü, Barbaros Deniz Bilimleri ve Mühendisliği Enstitüsü, Hezarfen Havacılık ve Uzay Teknolojileri Enstitüsü ve Milli Savunma ve Güvenlik Enstitüsü MSÜ'DEN MEZUN OLUNCA NE OLUNUR? Sınavın ardından öncelikle askeri öğrenci olunmaktadır. Üniversitenin bitirilip mezun olununca "teğmen" olunmaktadır. ?En düşük emekli maaşı 2 bin 500 TL'ye yükseltildi.

Bu rakam yeterli mi?

?Sizce en düşük emekli maaşı ne kadar olmalıydı? — Bölge Gündem Haber (@bolgegundem) January 4, 2022 Bölge Gündem msüSınav