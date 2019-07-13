MTB Başkanı Özcan’dan ‘15 Temmuz’ mesajı

Malatya Ticaret Borsası Yönetim Kutulu Başkanı Ramazan Özcan, 15 Temmuz darbe girişiminin 3. Yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajında, "Bu alçak girişimi unutmadık, unutmayacağız ve unutturmayacağız" dedi.

15 Temmuz 2016 yılında FETÖ'cü bir gurup askerin gerçekleştirmek istediği darbe kalkışmasının 3. Yıl dönümü dolayısıyla yazılı bir mesaj yayımlayan Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan, "Sureti haktan görünen bir grup alçak ve Peygamber ocağı olan Türk Silahlı Kuvvetlerinin içine sızmış bir avuç vatan haininin küresel bir takım işbirlikçilerle planlayıp uygulamaya koyduğu bu alçak girişimi unutmadık, unutmayacağız ve unutturmayacağız" ifadelerine yer verdi.

Özcan mesajında, "Bu coğrafyada yüzyıllardır onurlu bir mücadele veren bu asil ve aziz Türk milleti büyük bir cesaret ve feraset örneği gösterip adeta ölümü ölümsüzleştirip tanklara, uçaklara ve mermilere karşı göğsünü siper ederek vatanın savunmasını gerçekleştirerek şehadet şerbetini gözünü kırpmadan içmiş. Şehit olmak için ortaya bir irade koyarak alçak ve hain darbe girişimini bertaraf edip dünya tarihine bundan önce yazmış olduğu birçok destan gibi yeni bir destan yazmıştır" ifadelerini kullandı.

Başlan Özcan'ın, "Milli iradeye kastetmek isteyen vesayetçi zihniyet bilmelidir ki, bu vatan toprakları içinde bu tür bir girişimi hala aklından geçirenler varsa; bir daha tutuklanıp ceza evini göremeyebilirler. Bu millet vatanına, dinine ve namusuna halel getirecek her türlü girişimin cezasını ağır bedellerle geri ödetecektir. 15 Temmuz 2016 günü vatanın savunması milli iradenin korunması için gözünü kırpmadan şehadete yürüyen vatandaşlarımıza Allah'tan Rahmet, ailelerine sabır dilerken ve o gün vücudunun her parçasını cesaretle feda eden gazilerimize bu millet tarih boyunca minnettar olacaktır" diye konuştu.

Kaynak: İHA