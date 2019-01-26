MTB’de 2019’un ilk meclis toplantısı gerçekleşti

Malatya Ticaret Borsası (MTB) 2019 yılının ilk toplantısı borsa binasında gerçekleştirdi.

Meclis Başkanı Erdoğan Önal başkanlığında gerçekleşen toplantıya, Malatya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Özcan, yönetim kurulu ve meclis üyeleri katıldı.

Meclis Başkanı Erdoğan Ünal, yılın ilk meclis toplantısının borsaya ve kente hayırlar getirmesini dileyerek "Geçen hafta buğday pazarı ile ilgili, başkanımızın katılımı ile sorunları ve eksiklikleri dile getirdiğimiz bir toplantı yaptık. Bu hafta Perşembe günü kırmızı et ile ilgili toplantı yaptık. Bu toplantıya milletvekilimiz Ahmet Çakır da katıldı ve kırmızı et ile ilgili sorunları kendilerine ilettik. Bildiğiniz gibi pazartesi günü başkanımız odalar ve borsaların toplantısına katıldı" ifadelerine yer verdi.

Toplantıda daha sonra söz alan Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Özcan da geride kalan 2018 yılı ile ilgili önümüzdeki günlerde kapsamlı bir değerlendirme toplantısı yapacaklarını söyledi. 2018 yılında kayısı ihracatında çok ciddi anlamda sonuçlar aldıklarını belirten Özcan, "2018 yılının Temmuz ve Aralık ayı itibaren 6 aylı bir süreç içerisinde yaklaşık 53 bin ton ihracat yaptık. Geçmiş yıllara oranla stabil bir ihracat devam ediyor" dedi.

Bu ay Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin öncülüğünde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katılımıyla gerçekleşen ekonomik şurası toplantısına Malatya Ticaret Borsası olarak katılım sağladıklarını da belirten Özcan, "Şurada Ticaret Sanayi Odası ve Ticaret Borsası tarafından hazırlanan şehrin problemleri ve sıkıntıları ile ilgili raporlar Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine sunuldu. Özellikle organize sanayi bölgesinin alt yapısı ve kamulaştırma bedelleri ile ilgili sorunu gündem maddesi içerisine aldırdık. Lisanslı depoculuk çözülmesi gereken problemleri ilgili konuları da günde maddelerinin arasına aldık. Şehrin ekonomisini canlandıracak, özellikle 6. bölge teşviklerinin devamı ile ilgili de gerekeni ilettik. Oradan da cumhurbaşkanımızın ve yaklaşık 10 bakanımızın olduğu toplantıda bunlar dile getirildi" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: İHA