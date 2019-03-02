MTB’de Şubat ayı meclis toplantısı gerçekleştirildi

Malatya Ticaret Borsası (MTB) Şubat ayı Meclis Toplantısı üyelerin katılımı ile düzenlendi.

MTB Şubat ayı meclis toplantısı meclis başkanı Erdoğan Ünal başkanlığında gerçekleştirildi. Borsa binasında yapılan toplantıda konuşan Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Özcan, Şubat ayında yapılan faaliyetlerle ilgili meclis üyelerini bilgilendirdi.

Toplantıda ilk olarak söz alan MTB Meclis Başkanı Erdoğan Ünal, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin (TOBB) 1-3 Şubat 2019 tarihleri arasında Ankara'da düzenlediği seminere katılım gerçekleştirdiklerini belirterek "Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği meclis üyelerine yönelik bilgilendirme seminerde toplumun verdiği hizmetler Türkiye ekonomisindeki gelişmeler ve ele alındı. Yine Malatya'da reel sektörü ve finans sektörü diyalog güçlendirme toplantısı 18 Şubat 2019 tarihlerinde büyük bir katılım ile gerçekleştirildi" ifadelerine yer verdi.

Daha sonra söz alan MTB Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Özcan ise 8 bin 300 ton ihracat yapıldığını ve bunun karşılığında da 20 milyon 846 bin TL gelir elde edildiğini belirterek "Şuanda kayısı ihracatımız ile ilgili rutin işler devam ediyor. İnşallah Şubat ayında da çıkışlarımızın 8 bin tonun civarında olmasını bekliyoruz" dedi.

Şubat ayının yoğun bir şekilde geçtiğini belirten Özcan, konuşmasın şöyle sürdürdü:

"Şubat ayının ilk haftasında Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin özellikle meclis üyelerinin bilgilendirme seminerine ve toplantısına 13 tane arkadaşımız ile beraber katılım gösterdik. Oradaki 3 gün seminerlerde özellikle meclis üyelerinin ve borsanın yapması ile ilgili ciddi anlamda oradaki hocalarımızdan eğitimde özellikle akademik kariyerli olan hocalarımızdan gerekli eğitimleri ve destekleri aldık. Malatya Ticaret ve Sanayi Odası, Ticaret Borsası ve Fırat Kalkınma Ajansı ile birlikte ev sahipliğini yaptığımız reel sektör toplantısına katılan Bankalar Birliği Başkanımız Sayın Hüseyin Aydın, Halk Bankası Genel Müdürümüz Osman Arslan ve TOBB Başkanı Mehmet Rıfat Hisarcıklıoğlu'u iş dünyası ile buluşturarak yerinde sorun ve çözüm önerilerini ele aldık.

Burada reel sektörün bankacılık ile ilgili problemlerini gerekse bireysel olarak iş dünyasının ve iş adamlarının bankacılık sektöründeki problemlerini çözmek içinde burada Malatya'da çok önemli bir organizasyona ev sahipliği yaptık. Şubat ayı içerisinde Türkiye Odalar ve Boralar Birliğinin düzenlemiş olduğu bu programın dahilinde de özellikle 2018 yılında geçirmiş olduğumuz akredite edilme sınavından hemen sonra 2019 yılında da geçtiğimiz günlerde yetkili kurumlar tarafından Malatya Ticaret Borası bir denetime tabi tutuldu bu denetim sonrasında da tekrar 2019 yılının sonuna kadar akredite edilme belgesini hak ettik. Bununda geçtiğimiz günlerde Türkiye Odalar ve Boralar Birliğinde yapılan bir tören ile akredite edilmiş olan sertifikamızı da alıp tekrar Malatya'mıza kazandırdık. Türkiye de yaklaşık 365 Oda ve Borsanın içerisinde sadece 102 tane Oda ve Borsa akreditasyon belgesi hakkı kazanmış oldu. Malatya Ticaret Borsası da 102 tane Oda ve Borsa'nın içerisinde yer almış oldu. Bundan dolayı da çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. İnşallah önümüzdeki günlerde de bu istihdam seferberliği çok önemli bunu basında özellikle şehrimizin Valisi Sayın Aydın Baruş'u da ziyaret ederek gerekli olan bilgileri de kendisine aktaracağız"

Kaynak: İHA