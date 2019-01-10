MTB’den gazetecilere ziyaret

Malatya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Özcan ve yönetim kurulu üyeleri, 10 Ocak Dünya Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla Gazeteciler Cemiyetlerini ziyaret etti.

Özcan ve yönetimi ilk olarak Malatya Gazeteci ve Televizyoncular Cemiyeti'ni (MGTC) ziyaret etti. MGTC Başkanı Fatih Avcı 10 Ocak'ın sahada çalışan ve aktif olarak gazetecilik mesleğini icra eden gazetecilerin en anlamlı ve en özel gün olduğunu söylerek, "Bizlerin bu güzel ve önemli günde yanımızda olan, bizleri ziyarete gelen çok değerli konuklarımız oluyor ki, bunlardan bir tanesi de Ticaret Borsası Başkanımız Ramazan Özcan'dır. Bizlerle birlikte olduğu için Ramazan Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Ben de bu vesileyle bütün gazeteci arkadaşlarımın, meslektaşlarımın 10 Ocak Dünya Çalışan Gazeteciler Günü'nü, haftasını, bayramını kutluyorum. Gazetecilerin toplum için, şehirlerimiz için, ülkemiz için yapacağı güzel haberlerde kendilerine başarılar diliyorum" diye konuştu.

Gazetecilerin 10 Ocak Dünya Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutlayan MTB Başkanı Ramazan Özcan ise, "Bugün 10 Ocak, gazetecilerimizin belki yıl içerisinde siyasal ve sosyal hayatımızın sağlıklı bilgi edinme, kamuoyundaki bütün gelişmelerden anında haberdar olma, gece gündüz demeden, mesai mefhumu bilmeden, toplumu sağlıklı bir şekilde bilgi edindirmek için gayret gösteren kardeşlerimizin bir yıl içerisindeki kendilerinin anılması veya ziyaret edilmesi için en önemli günlerden birisi. Malatya'daki yerel gazete ve televizyonları bu konuda biz de hatırlamak ve anmak için böyle bir böyle bir ziyaret gerçekleştirdik. Gerçekten gazetecilerimiz, özellikle yerelde ciddi performans gösteriyorlar. Özellikle biz Malatya Ticaret Borsası olarak kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla yaptığımız haberler konusunda bize çok yardım ve destekleri oluyor. Ben özellikle bu konuda da bütün yazılı ve görsel Malatya medyasında hizmet veren bütün arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Malatya Gazeteciler Cemiyeti ziyareti

MTB Başkanı Ramazan Özcan ve yönetim kurulu daha sonra Malatya Gazeteciler Cemiyeti'ni ziyaret etti. Gazetecilerin gününü tebrik eden Başkan Özcan, "Yerelde yazılı ve görsel medya zaman ve mekân mevhumu gözetmeksizin daha çok mesai kavramı olmadan, Malatya'mıza ve ülkemize ciddi anlamda gece gündüz demeden hizmet veriyor." dedi

Özcan burada yaptığı konuşmada, "Malatya Gazeteciler Cemiyeti'mizi böyle anlamlı bir günde Malatya'mızın da en köklü ve en eski yerel gerek yazılı, gerek görsel medyanın temsilcisi olan cemiyetimizi ziyaret ettik. Sağlık nedenlerinden dolayı Haydar abimiz bugün aramızda yok. Buradan da kendilerine acil şifalar kendisine diliyoruz. Yerelde yazılı ve görsel medya zaman ve mekân mevhumu gözetmeksizin daha çok mesai kavramı olmadan, Malatya'mıza ve ülkemize ciddi anlamda gece gündüz demeden hizmet veren, çok ciddi ve zor şartlarda habercilik yapan bütün arkadaşlarımızın kardeşlerimizin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü buradan tebrik ediyoruz. Kendilerini teşekkür ediyoruz" ifadesini kullandı.

Gazetecilerin Kayısı sorununa yakın ilgi duyduğunu ifade eden Özcan şunları ifade etti:

"Özellikle Malatya Ticaret Borsası olarak Malatya'mızın ortak paydası olan Kayısı ile ilgili her seferinde bize sorgusuz ve sualsiz yardım eden destek veren, kayısı ile ilgili haberleri günü birlik kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla kendi sayfalarına taşıyan ve oralarda haber niteliği olması konusunda elinden geleni yapan gazetecilerimize buradan çok teşekkür ediyorum. Gerek Cemiyetimiz ve gerek yere gazetecilerimizin bize vermiş olduğu desteklerden dolayı kendilerine teşekkür ediyorum. Tekrar 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nüzü tebrik ediyor ve çalışmalarınızda da başarılar diliyorum."

Gazeteciler Cemiyeti Başkan Vekili Ali Er ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Sayın başkanın siyasi geçmişi ve Ticaret Borsası Başkanı olması hasebiyle iyi ve kötü günde Cemiyetin ve gazeteci arkadaşlarımızın yanında olmuştur ve kendisini hiç ayrı tutmamıştır. Aktif ve başarı bir başkanımızdır. Malatya'nın böyle bir başkana ihtiyacı olduğu hissedilmiştir. Bundan sonraki çalışmalarında başarılar diliyoruz. Yeni Şire Pazarı'nı Malatya'ya kazandıracağından kendisinden eminiz, Malatya lehine olan tüm çalışmalarında kendisine kapımız sonuna kadar açık ve her zaman yanındayız. Bizi bu mutlu günümüzde yalnız bırakmayan sayın başkanımıza da çok teşekkür ederiz" diye konuştu.

Kaynak: İHA