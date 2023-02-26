Mthokozisi Dube kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mthokozisi Dube Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mthokozisi Dube adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mthokozisi Dube Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mthokozisi Dube 10 Eylül 1992 tarihinde Germiston, Gauteng şehrinde doğmuştur. 1,68 m boyundadır. Güney Afrika uyrukludur.Gerçek adı da Mthokozisi Evans Dube şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mthokozisi Dube Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Mthokozisi Dube, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Royal AM FC futbol takımında oynamaktadır. Royal AM FC takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Mthokozisi Dube'nin Royal AM FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Mthokozisi Dube Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mthokozisi Dube isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 375 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 450 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mthokozisi Dube Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mthokozisi Dube futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2007 yılında O. Pirates Alt

1 Temmuz 2013 yılında Orlando Pirates

2 Temmuz 2013 yılında Sivutsa Stars

30 Haziran 2014 yılında Orlando Pirates

6 Temmuz 2015 yılında Bloem. Celtic

30 Haziran 2016 yılında Orlando Pirates

29 Temmuz 2016 yılında Bloem. Celtic

30 Haziran 2017 yılında Orlando Pirates

20 Ekim 2020 yılında Golden Arrows

30 Haziran 2021 yılında Orlando Pirates

12 Ağustos 2021 yılında Golden Arrows

1 Temmuz 2022 yılında Kulüpsüz

1 Ocak 2023 yılında Royal AM

Mthokozisi Dube Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mthokozisi Dube şuan Royal AM FC takımında oynamakta ve 44 numaralı formayı giymektedir.

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