Mthokozisi Shwabule kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mthokozisi Shwabule Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mthokozisi Shwabule adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mthokozisi Shwabule Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mthokozisi Shwabule 6 Nisan 1996 tarihinde doğmuştur. Güney Afrika uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mthokozisi Shwabule Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Womunafu13 Soccer Agency yapmaktadır. Mthokozisi Shwabule, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Swallows FC futbol takımında oynamaktadır. Swallows FC takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Mthokozisi Shwabule'nin Swallows FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Mthokozisi Shwabule Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mthokozisi Shwabule isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mthokozisi Shwabule Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mthokozisi Shwabule futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Swallows FC

15 Şubat 2021 yılında All Stars

30 Haziran 2021 yılında Swallows FC

1 Temmuz 2021 yılında P. Callies

1 Temmuz 2022 yılında Swallows FC

Mthokozisi Shwabule Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mthokozisi Shwabule şuan Swallows FC takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

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