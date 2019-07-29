MTSO, Adıyaman TSO ile Kardeş Oda protokolü imzaladı

Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO), Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) ile Kardeş Oda protokolü İmzaladı. Protokol töreninde birlik ve beraberliğin önemini vurgulayan MTSO Başkanı Ayhan Kızıltan, ekonomik sıkıntıların el ele verilerek daha hızlı aşılabileceğini söyledi. Adıyaman TSO Başkanı Mustafa Uslu ise "Ekonomik bağımsızlığını kazanmış bir kentle Kardeş Oda olmak bizi yürekten sevindiriyor" dedi.

MTSO, Kardeş Oda protokollerini Şanlıurfa ve Malatya'nın ardından Adıyaman TSO ile sürdürdü. Adıyaman TSO Başkanı Mustafa Uslu başkanlığındaki Yönetim Kurulu Üyelerini MTSO Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Kızıltan, Meclis Başkan Yardımcısı Yakup Gitmiş ve Yönetim Kurulu Üyeleri ağırladı. Karşılıklı tanışma ve her iki kent ekonomisi hakkında gerçekleştirilen sunumların ardından bir konuşma yapan MTSO Başkanı Kızıltan, "Bizler gönülden kardeşiz. Kağıtlar yırtılır, yazılar silinebilir ama kalbimizdeki dostluk silinmez" diye konuştu.

Aynı bölgenin insanları olduklarını ve aynı bölgede aynı ülke, tek vatan için mücadele ettiklerini vurgulayan Kızıltan, şunları söyledi:

"Bizler taşın altına elini koyan, istihdam sağlayan, üretim, ticaret yapan Türkiye'deki tüm sektörlerde çalışan insanlarız. Bugün ülkemiz çok büyük zorluklarla karşı karşıya. Böyle durumlarda birlik ve beraberliğin önemi daha da fazla ortaya çıkıyor. Biz ancak birlik beraberlik içinde olursak düzlüğe çıkarız. Tek yürek olmuş bir ülke ile kimse uğraşamaz. Ama bölünmüş, ayrışmış bir ülkeyi çok kolay zora düşürürsünüz. Bu anlamda ziyaretinizi çok anlamlı buluyorum."

"Bu, ilk adımdır"

Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de gerek firmalar gerekse kurumlar açısından birlikteliğin getirdiği faydalarının bilindiğine dikkat çeken Adıyaman TSO Başkanı Uslu ise Türkiye'nin zor bir dönemden geçtiğine işaret ederek, "Ekonomi ülkenin can damarı. Yaşanan temel sorunlardan birkaçı bizimle direkt ilintili olduğu için daha çok bir arada olup fikir alışverişinde bulunmak zorundayız. Birbirimizden daha çok faydalanmalıyız" ifadelerini kullandı.

Mersin'in, Türkiye'nin ticaret ve ihracat açısından önemli biri liman kenti olduğunu bildiklerini anlatan Uslu, "Böylesi ekonomik bağımsızlığını kazanan bir kent ile Kardeş Oda olmak bizleri yürekten sevindiriyor" değerlendirmesi yaptı.

Konuşmasına Adıyaman'ın özelliklerine değinerek devam eden Uslu, kentin en önemli özelliği olarak Doğu ve Güneydoğu sınırlarında yer almasına rağmen isminin huzur ile anılmasını gösterdi. Birlikte yaşama kültürünü özümseyen bir kent olduğunu vurgulayan Uslu, "Bu görüşmenin birlikte neler yapabileceğimizi anlayabilmemiz konusunda ilk adım olduğunu düşünüyorum. İnşallah bu çalışmanın arkası gelecektir" diye konuştu.

MTSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hakan Sefa Çakır'ın, çalışmaları devam eden Mersin Agropark'ı tanıtması sonrasında iki oda arasında protokol imzalandı.

Kaynak: İHA