MTSO’da Almanya’da iş yapabilmenin püf noktaları anlatıldı

Manisa Ticaret ve Sanayi Odası, geçen yıl haziran ayı içerisinde düzenlenen ve oda üyelerinin büyük ilgi gösterdiği, "Almanya'da iş yapma" bilgilendirme toplantısı bir kez daha düzenlendi.

Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Hizmet Binası'nda Bremen Invest (Bremen Ticaret Odası Yatırım Ajansı) işbirliği ile Bremen Invest Türkiye Direktörü Erol Tüfekçi Manisa iş dünyası temsilcileri ile bir araya geldi.

Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Bülent Koşmaz Hizmet Binası'nda tam gün süren, ücretsiz olarak düzenlenen ve firma temsilcileriyle bire bir görüşmelerin yapıldığı toplantıda, Bremen Invest Türkiye Direktörü Erol Tüfekçi görüşmelere katılan firma temsilcilerine "Almanya'da firma nasıl kurulur?, Yurt dışına açılmanın fayda ve avantajları nelerdir?, İhracata olumlu etkisi nedir?, Yurtdışı teşviklerinden nasıl yararlanılır?" konuları hakkında bilgilendirme de bulundu.

Almanya'da iş yapan veya yapmayı düşünen firmaların temsilcilerinin yoğun ilgi gösterdiği ve ikili iş görüşmelerinin oldukça faydalı olduğunu belirten katılımcılar, böyle bir imkanı bir kez daha sunduğu için Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kuruluna ve vermiş olduğu bilgiler için Bremen Invest Türkiye Direktörü Erol Tüfekçi'ye teşekkür etti.

Kaynak: İHA