Emlak vergisi ne kadar oldu 2021? | Emlak vergisi 2021 zam oranıSivas'ta yapılan seyir terası hizmete açılmak için gün sayıyorUrla AK Parti Kadın Kolları'ndan sağlık çalışanlarına moral ziyaretiHükümsüz konusu nedir? Oyuncuları kim? Nerede çekiliyor? Hükümsüz ne zaman başlayacak?İzmir'de düzenlenen operasyonda litrelerce sahte içki ele geçirildiAdalet Bakanlığı koruma ve güvenlik görevlisi maaşları ne kadar? Adalet Bakanlığı koruma ve güvenlik görevlisi ne iş yapar?Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonu: 66 kilogram uyuşturucu ele geçirildiHükümsüz dizisinin ilk fragmanı yayınlandı! Hükümsüz ne zaman yayınlanacak?NBA'de bu gece hangi maçlar var? İşte NBA'de günün maçları...29 Aralık ŞOK kataloğu 2020 | ŞOK'da yılbaşı şöleni başlıyor!
İstanbul14 °C
  1. HABERLER
  2. EKONOMİ
  3. MTV 2021 listesi | Yeni MTV oranları 2021

MTV 2021 listesi | Yeni MTV oranları 2021

Yeni yıla sayılı günler kala, Motorlu Taşıtlar Vergisi'nin yeni oranları da belli oldu. 1 Ocak'tan itibaren, motorlu taşıt sahipleri tarafından ödenecek olan zamlı tutarlar da vatandalar tarafından merak konusu oldu. İşte MTV 2021 listesi | Yeni MTV oranları 2021 ...

MTV 2021 listesi | Yeni MTV oranları 2021

Motorlu kara taşıtlarının doğaya salmış olduğu emisyon oranına, aracın yaşı ve koltuk sayısına göre Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) tarafında her yıl (bankalar kurulu kararı olmaması durumunda) yeniden değerleme oranına göre tutarları belirlenen bir taşıt vergisi olan MTV'ye yeni yılda gelecek zam oranları da belli oldu. İşte MTV 2021 listesi | Yeni MTV oranları 2021 ve hesaplama tablosu...

MTV 2021 LİSTESİ

2021 yılında uygulanacak olan en düşük ve en yüksek Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) tutarı belli oldu. Ayrıca 2021 yılında emlak vergisi yüzde 4.55 artışla uygulanacak.

2021 yılında uygulanacak olan en düşük ve en yüksek Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) tutarı belli oldu. Ayrıca 2021 yılında emlak vergisi yüzde 4.55 artışla uygulanacak.Buna göre en düşük MTV 109 TL en yüksek MTV ise 50 bin 107 TL olarak uygulanacak.

1-3 yaş aralığında olan otomobillerin 2021 yılındaki motorlu taşıtlar vergisi (MTV) motor silindir hacmi 1300 cc ve aşağısında olanlar için 964 liradan 1051 liraya çıkacak.

Aynı yaşta motor silindir hacmi 1301 - 1600 cc arasında olan otomobiller için MTV, 1678 liradan 1830 liraya, 1601 - 1800 cc arasında olanlar için 2964 liradan 3234 liraya, 1801 - 2000 cc arasında olanlar için 4 bin 670 liradan 5 bin 95 liraya ve 2001 - 2500 cc arasında olanlar için ise 7 bin 3 liradan 7 bin 640 liraya yükselecek.

MTV 2021 listesi | Yeni MTV oranları 2021

YılMTV Zam Oranı
2021                %9,11
2020%12
2019%15,9
2018%15 -%50 arası
2017%3,83
2016%5,58
2015%10,11
2014%3,93

YENİ MTV ORANLARI 2021

Motorlu taşıtlar vergisi hesaplaması veya kısaltmasıyla MTV hesaplaması, otomobiller için motor silindir hacmi, aracın yaşı ve aracın ilk tescil tarihine göre yapılır. Otomobillerde motor silindir hacmi MTV tutarının artmasındaki en önemli etkendir ve motor silindir hacmi arttıkça ödenecek MTV tutarı da artar. Öte yandan aracın yaşı arttıkça MTV tutarı düşer. 

Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ödemesi, her yıl iki eşit taksit olarak yapılır. 1'inci taksiti ocak ayının sonuna kadar 2'inci taksiti ise temmuz ayının sonuna kadar ödenmelidir.

1 Ocak tarihinden itibaren isteyen kişiler MTV'nin iki taksit ödemesini de aynı anda yapabilir. Bu tarihlerin geçirilmesi durumunda günlük olarak gecikme faizi uygulanır. Ayrıca yasal olarak tanınan sürelerin sonunda ödeme yapılmaması halinde kamu alacağı olduğu için e-haciz işlemi balatılır. 

MTV 2021 listesi | Yeni MTV oranları 2021

MTV NEDİR?

Motorlu Taşıtlar Vergisi, kısaca, Kara yolları Trafik Kanunu tarafından belirlenen şartlar çerçevesinde trafik şubelerine kayıtlı olan motorlu taşıtlardan alınan, yılda iki defa ödenmesi zorunlu olan bir vergi türüdür. Satın alınan bir araç için başta bakım masrafları olmak üzere, yıllık sigorta ve kasko masrafları, yakıt masrafı, arıza ve kaza masrafları gibi giderlere ek olarak Motorlu Taşıtlar Vergisi de yılda 2 defaya mahsus olarak ödenmektedir. Motorlu Taşıtlar Vergisi, yalnızca otomobil ve motosiklet için ödenmesi zorunlu kılınmış bir vergi türü olarak algılanmamalıdır, uçak, tekne, helikopter gibi hava ve deniz taşıtları için de Motorlu Taşıtlar Vergisi ödenmesi şartı bulunmaktadır.

MTV 2021 listesi | Yeni MTV oranları 2021

MTV NASIL ÖDENİR?

Motorlu Taşıt Vergisi ödemesi Gelir İdaresi Başkanlığının sitesinden yapılabiliyor. Siteden geçmiş dönem borçları da sorgulanabiliyor. MTV 02:00-22:00 saatleri arasında anlaşmalı bankalar aracılığı ile Gelir İdaresi Başkanlığının sitesinden ödenebiliyor.

Motorlu Taşıt Vergisi anlaşmalı bankaların şubelerinden ya da anlaşmalı bankaların alternatif ödeme kanallarından (İnternet Bankacılığı, Telefon Bankacılığı, Mobil Bankacılık vb.), PTT işyerlerinden ve vergi dairelerinden de ödenebiliyor.

MTV ödemesinin yapılabileceği noktalar: 

  • Gelir İdaresi internet sitesi 

GELİR İDARESİ MTV BORÇ SORGULAMA VE ÖDEME SAYFASI İÇİN TIKLAYIN

  • Gelir İdaresi vezneleri
  • Anlaşmalı bankaların şubeleri, internet siteleri ve ATM'leri 

MTV 2021 listesi | Yeni MTV oranları 2021

MTV NE ZAMAN ÖDENİR?

MTV ödeme zamanı her yılın ocak ve temmuz ayıdır. Her yıl bu vergiler yeniden düzenlendiği için ödenecek miktar yıldan yıla değişir. Teknolojik gelişmeler sayesinde MTV hesaplama işlemi ve ödemek oldukça kolaydır. Geçmiş yıllara ait MTV sorgulama yapmak da dakikalar içinde mümkündür.

MTV 2017 taksitlerini ödemek isteyen bir araç sürücüsünün yapması gereken işlemler son derece basittir. İnternet üzerinden yapılacak sorgulama ile geçmiş yıllara ait borçlar, yapılmış ödemeler kolaylıkla görülebilir. Ödenmemiş MTV taksit veya geçmişe ait borç var ise GİB (Gelir İdaresi Başkanlığı) ile anlaşmalı olan tüm bankaların veznelerinden, internet şubelerinden nakit veya kredi kartları aracılığıyla ödeme işlemi gerçekleştirilebilir.

MTV'Yİ İNDİRİMLİ ÖDEMEK İÇİN:

Aracınızın Motorlu Taşıtlar Vergisini indirimli ödemek için MTV tutarının Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği tarafından yayımlanan kasko değer tutarının %5'inden fazla olması gerekir. Kasko değerinin %5'inden fazla ise MTV tutarı, aynı yaş gurubundaki bir alt seviye aracın vergisine göre ödenir. MTV tutarı, kasko değerinin %5’inden düşükse herhangi bir değişiklik olmaz. Aracınızın kasko değerini öğrenmek için Kasko Değer Listesi aracımızı kullanın. 

MTV 2021 listesi | Yeni MTV oranları 2021

MTV NEYE GÖRE BELİRLENİR?

MTV aracın yaşına, cinsine, koltuk sayısına, motor hacmine göre hesaplanır. Motor hacmi ne kadar yüksek, yaşı ne kadar gençse o kadar fazla vergi ödenir. 2017 yılında motor silindir hacmi 1300 cm³ olan 1-3 yaş arası bir otomobil 646 TL , 4-6 yaş arası olan 450 TL, 7-11 yaş arası 252 TL, 12-15 yaş arası 191 TL, 16 yaş üstü olan ise 68 TL vergi ödemelidir. Bu vergiler otomobil, kaptıkaçtı, arazi aracı için geçerlidir. Bu örnekte de görüldüğü gibi araçların motor hacmi aynı olsa da yaşı ilerledikçe vergisi düşmektedir.

Motor silindir hacmi büyüdükçe araçların MTV’si artmaktadır. Mesela 1801-2000 cm³ arası silindir hacmi olan 1-3 yaş arası bir otomobil için 2.878 TL vergi ödenirken, aynı hacimli daha yaşlı bir araç için bile oldukça yüksek bir vergi ödenmektedir. Bu aralıktaki motor silindir hacmine sahip 12-15 yaş arası bir otomobilin vergisi 706 TL’dır.

Motosiklerde de durum aynıdır. 1201 cm³ ve yukarısı yeni bir motosikletin vergisi 1.565 TL. olup, 1301-1600 cm³ arası motor hacmine sahip bir otomobilin vergisinden bile fazladır. 100 – 250 cm³ arası motor hacimli 16 yaş üstü bir motosiklet için ödenecek MTV ise sadece 17 TL’dır.

MTV 2021 listesi | Yeni MTV oranları 2021

MTV YAŞ HESAPLAMASI

Model YılıAracın MTV YaşıOtomobil MTV Yaş Aralığı
202111 - 3
 
202021 - 3
201931 - 3
201844 - 6 
201754 - 6 
201664 - 6
201577 - 11
201487 - 11
201397 - 11

Motorlu Taşıtlar Vergisi için yaş hesaplaması model yılı baz alınarak yapılır. Bu hesaplama işleminde içinde bulunulan yılda hesaba katılır. Örneğin model yılı 2013 olan bir aracın 2021 yılında vergi hesaplama yaşı 9'dur. 

MTV 2021 listesi | Yeni MTV oranları 2021

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI MTV GENELGESİ

TEBLİĞ

Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan:

MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ

(SERİ NO: 53)

Amaç ve kapsam

MADDE 1 –  (1) Bu Tebliğin amacı, 1/1/2021 tarihinden itibaren uygulanacak motorlu taşıtlar vergisi tutarlarının tespit ve ilan edilmesidir.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 18/2/1963 tarihli ve 197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununun “Yetki” başlıklı 10 uncu maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Vergileme ölçü ve hadleri

MADDE 3 – (1) 197 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin;

a) İkinci fıkrasında, “Her takvim yılı başından geçerli olmak üzere önceki yılda uygulanan taşıt değerleri ve vergi miktarları o yıl için Vergi Usul Kanunu hükümleri uyarınca tespit ve ilan olunan yeniden değerleme oranında artırılır.” hükmüne,

b) Dördüncü fıkrasında, “Taşıt değerlerinin hesabında yüz Türk lirasına, ödenmesi gereken vergi miktarlarında ise bir Türk lirasına kadar olan kesirler dikkate alınmaz.” hükmüne

yer verilmiştir.

(2) 2020 yılı için yeniden değerleme oranı % 9,11 (dokuz virgül onbir) olarak tespit edilmiş ve 28/11/2020 tarihli ve 31318 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No:521) ile ilan edilmiş bulunmaktadır.

(3) Buna göre, 1/1/2021 tarihinden itibaren motorlu taşıtların vergilendirilmesine ilişkin 197 sayılı Kanunun 5 inci maddesindeki (I) sayılı tarife, 6 ncı maddesinde yer alan  (II) ve (IV) sayılı tarifeler ve geçici 8 inci maddesindeki (I/A) sayılı tarife yeniden belirlenmiştir.

Motorlu taşıtlar vergisi tarifeleri

MADDE 4 – (1)

A. (I) Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesi

1/1/2018 tarihinden (bu tarih dahil) sonra kayıt ve tescil edilen otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzeri taşıtlar ile motosikletler aşağıdaki (I) sayılı tarifeye göre vergilendirilir.

 

(I) Sayılı Tarife

Motor Silindir Hacmi (cm³)

Taşıt Değeri (TL)

Satır

Numarası

Taşıtların Yaşları ile Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL)

1 - 3 yaş

4 - 6 yaş

7 - 11 yaş

12 - 15 yaş

16 ve yukarı yaş

1- Otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerleri

1300 cm³ ve aşağısı

56.500’ü aşmayanlar

1

1.051

733

410

309

109

56.500’ü aşıp 99.000’i aşmayanlar

2

1.155

806

450

341

120

99.000’i aşanlar

3

1.261

879

492

372

130

1301 - 1600 cm³ e kadar

56.500’ü aşmayanlar

4

1.830

1.372

796

563

216

56.500’ü aşıp 99.000’i aşmayanlar

5

2.014

1.510

876

617

236

99.000’i aşanlar

6

2.197

1.647

954

674

258

1601 - 1800 cm³ e kadar

141.600’ü aşmayanlar

7

3.556

2.781

1.635

998

387

141.600’ü aşanlar

8

3.881

3.032

1.786

1.090

422

1801 - 2000 cm³ e kadar

141.600’ü aşmayanlar

9

5.603

4.315

2.536

1.510

594

141.600’ü aşanlar

10

6.113

4.709

2.767

1.647

648

2001 - 2500 cm³ e kadar

176.800’ü aşmayanlar

11

8.405

6.102

3.812

2.277

901

176.800’ü aşanlar

12

9.170

6.656

4.158

2.485

983

2501 - 3000 cm³ e kadar

353.900’ü aşmayanlar

13

11.719

10.196

6.369

3.426

1.256

353.900’ü aşanlar

14

12.786

11.122

6.949

3.738

1.371

3001 - 3500 cm³ e kadar

353.900’ü aşmayanlar

15

17.848

16.060

9.674

4.829

1.769

353.900’ü aşanlar

16

19.472

17.519

10.553

5.267

1.932

3501 - 4000 cm³ e kadar

566.400’ü aşmayanlar

17

28.063

24.233

14.271

6.369

2.536

566.400’ü aşanlar

18

30.616

26.435

15.571

6.949

2.767

4001 cm³ ve yukarısı

672.600’ü aşmayanlar

19

45.932

34.443

20.399

9.168

3.556

672.600’ü aşanlar

20

50.107

37.575

22.254

10.001

3.881

 

Taşıtların Yaşları ile Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL)

1 - 3 yaş

4 - 6 yaş

7 - 11 yaş

12 - 15 yaş

16 ve yukarı yaş

2- Motosikletler

  100 - 250 cm3’e kadar

196

147

108

67

26

  251 - 650 cm3’e kadar

405

307

196

108

67

  651 - 1200  cm3’e kadar

1.045

621

307

196

108

  1201 cm3 ve yukarısı

2.535

1.675

1.045

830

405

 

B. (II) Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesi

(I) ve (I/A) sayılı tarifelerde yazılı otomobil, arazi taşıtı, kaptıkaçtı ve benzerleri ile motosikletler dışında kalan motorlu kara taşıtları, aşağıdaki (II) sayılı tarifeye göre vergilendirilir.

 

(II) Sayılı Tarife

Taşıt Cinsi ve Oturma Yeri /Azami Toplam Ağırlık

Taşıtların Yaşları ile Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL)

1 - 6 yaş

7 - 15 yaş

16 ve yukarı yaş

1) Minibüs

1.256

830

405

2) Panel van ve motorlu karavanlar (Motor Silindir Hacmi)

1900 cm3 ve aşağısı

1.675

1.045

621

1901 cm3 ve yukarısı

2.535

1.675

1.045

3) Otobüs ve benzerleri (Oturma Yeri)

25 kişiye kadar

3.172

1.895

830

26-35 kişiye kadar

3.804

3.172

1.256

36-45 kişiye kadar

4.234

3.591

1.675

46 kişi ve yukarısı 

5.079

4.234

2.535

4) Kamyonet, kamyon, çekici ve benzerleri (Azami Toplam Ağırlık)

1.500 kg.’a kadar

1.127

748

367

1.501-3.500 kg’a kadar

2.281

1.322

748

3.501-5.000 kg’a kadar

3.427

2.852

1.127

5.001-10.000 kg’a kadar

3.804

3.231

1.515

10.001-20.000 kg’a kadar

4.572

3.804

2.281

20.001 kg ve yukarısı

5.719

4.572

2.657

 

C. (IV) Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesi

Uçak ve helikopterler (Türkkuşu, Türk Hava Kurumuna ait olanlar hariç) aşağıdaki (IV) sayılı tarifeye göre vergilendirilir.

 

(IV) Sayılı Tarife

Taşıt Cinsi ve Azami Kalkış Ağırlığı

Taşıtların Yaşları İle Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL)

1 – 3 yaş

4 – 5 yaş

6 – 10 yaş

11 ve yukarı yaş

Uçak ve helikopterler

1.150 kg’a kadar

21.236

16.980

12.733

10.184

1.151 – 1.800 kg.’a kadar

31.860

25.481

19.110

15.287

1.801 – 3.000 kg.’a kadar

42.487

33.987

25.481

20.386

3.001 – 5.000 kg.’a kadar

53.113

42.487

31.860

25.481

5.001 – 10.000 kg.’a kadar

63.740

50.989

38.236

30.584

10.001 – 20.000 kg.’a kadar

74.366

59.488

44.610

35.678

20.001 kg. ve yukarısı

84.989

67.984

50.989

40.789

       

 

D. (I/A) Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesi

31/12/2017 tarihinden (bu tarih dahil) önce kayıt ve tescil edilen otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzeri taşıtlar, 197 sayılı Kanunun geçici 8 inci maddesinde düzenlenen (I/A) sayılı tarifeye göre vergilendirilir.

 

(I/A) Sayılı Tarife

Motor Silindir Hacmi (cm³)

Taşıtların Yaşları ile Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL)

1-3 yaş

4-6 yaş

7-11 yaş

12-15 yaş

16 ve yukarı yaş

Otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerleri

1300 cm³ ve aşağısı

1.051

733

410

309

109

1301-1600 cm³ e kadar

1.830

1.372

796

563

216

1601-1800 cm³ e kadar

3.234

2.526

1.488

906

351

1801-2000 cm³ e kadar

5.095

3.923

2.306

1.372

541

2001-2500 cm³ e kadar

7.640

5.547

3.466

2.070

819

2501-3000 cm³ e kadar

10.655

9.268

5.790

3.113

1.143

3001-3500 cm³ e kadar

16.226

14.600

8.794

4.389

1.610

3501-4000 cm³ e kadar

25.513

22.030

12.974

5.790

2.306

4001 cm³ ve yukarısı

41.756

31.312

18.544

8.333

3.234

 

Yürürlük

MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ 1/1/2021 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 6 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.

 

 

 

Berna Akkaya
Gündem ve Teknoloji Editörü


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
HABERE YORUM KAT