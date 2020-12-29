Motorlu kara taşıtlarının doğaya salmış olduğu emisyon oranına, aracın yaşı ve koltuk sayısına göre Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) tarafında her yıl (bankalar kurulu kararı olmaması durumunda) yeniden değerleme oranına göre tutarları belirlenen bir taşıt vergisi olan MTV'ye yeni yılda gelecek zam oranları da belli oldu. İşte MTV 2021 listesi | Yeni MTV oranları 2021 ve hesaplama tablosu...

MTV 2021 LİSTESİ

2021 yılında uygulanacak olan en düşük ve en yüksek Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) tutarı belli oldu. Ayrıca 2021 yılında emlak vergisi yüzde 4.55 artışla uygulanacak.

2021 yılında uygulanacak olan en düşük ve en yüksek Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) tutarı belli oldu. Ayrıca 2021 yılında emlak vergisi yüzde 4.55 artışla uygulanacak.Buna göre en düşük MTV 109 TL en yüksek MTV ise 50 bin 107 TL olarak uygulanacak.

1-3 yaş aralığında olan otomobillerin 2021 yılındaki motorlu taşıtlar vergisi (MTV) motor silindir hacmi 1300 cc ve aşağısında olanlar için 964 liradan 1051 liraya çıkacak.

Aynı yaşta motor silindir hacmi 1301 - 1600 cc arasında olan otomobiller için MTV, 1678 liradan 1830 liraya, 1601 - 1800 cc arasında olanlar için 2964 liradan 3234 liraya, 1801 - 2000 cc arasında olanlar için 4 bin 670 liradan 5 bin 95 liraya ve 2001 - 2500 cc arasında olanlar için ise 7 bin 3 liradan 7 bin 640 liraya yükselecek.

Yıl MTV Zam Oranı 2021 %9,11 2020 %12 2019 %15,9 2018 %15 -%50 arası 2017 %3,83 2016 %5,58 2015 %10,11 2014 %3,93

YENİ MTV ORANLARI 2021

Motorlu taşıtlar vergisi hesaplaması veya kısaltmasıyla MTV hesaplaması, otomobiller için motor silindir hacmi, aracın yaşı ve aracın ilk tescil tarihine göre yapılır. Otomobillerde motor silindir hacmi MTV tutarının artmasındaki en önemli etkendir ve motor silindir hacmi arttıkça ödenecek MTV tutarı da artar. Öte yandan aracın yaşı arttıkça MTV tutarı düşer.

Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ödemesi, her yıl iki eşit taksit olarak yapılır. 1'inci taksiti ocak ayının sonuna kadar 2'inci taksiti ise temmuz ayının sonuna kadar ödenmelidir.

1 Ocak tarihinden itibaren isteyen kişiler MTV'nin iki taksit ödemesini de aynı anda yapabilir. Bu tarihlerin geçirilmesi durumunda günlük olarak gecikme faizi uygulanır. Ayrıca yasal olarak tanınan sürelerin sonunda ödeme yapılmaması halinde kamu alacağı olduğu için e-haciz işlemi balatılır.

MTV NEDİR?

Motorlu Taşıtlar Vergisi, kısaca, Kara yolları Trafik Kanunu tarafından belirlenen şartlar çerçevesinde trafik şubelerine kayıtlı olan motorlu taşıtlardan alınan, yılda iki defa ödenmesi zorunlu olan bir vergi türüdür. Satın alınan bir araç için başta bakım masrafları olmak üzere, yıllık sigorta ve kasko masrafları, yakıt masrafı, arıza ve kaza masrafları gibi giderlere ek olarak Motorlu Taşıtlar Vergisi de yılda 2 defaya mahsus olarak ödenmektedir. Motorlu Taşıtlar Vergisi, yalnızca otomobil ve motosiklet için ödenmesi zorunlu kılınmış bir vergi türü olarak algılanmamalıdır, uçak, tekne, helikopter gibi hava ve deniz taşıtları için de Motorlu Taşıtlar Vergisi ödenmesi şartı bulunmaktadır.

MTV NASIL ÖDENİR?

Motorlu Taşıt Vergisi ödemesi Gelir İdaresi Başkanlığının sitesinden yapılabiliyor. Siteden geçmiş dönem borçları da sorgulanabiliyor. MTV 02:00-22:00 saatleri arasında anlaşmalı bankalar aracılığı ile Gelir İdaresi Başkanlığının sitesinden ödenebiliyor.

Motorlu Taşıt Vergisi anlaşmalı bankaların şubelerinden ya da anlaşmalı bankaların alternatif ödeme kanallarından (İnternet Bankacılığı, Telefon Bankacılığı, Mobil Bankacılık vb.), PTT işyerlerinden ve vergi dairelerinden de ödenebiliyor.

MTV ödemesinin yapılabileceği noktalar:

Gelir İdaresi internet sitesi

GELİR İDARESİ MTV BORÇ SORGULAMA VE ÖDEME SAYFASI İÇİN TIKLAYIN

Gelir İdaresi vezneleri

Anlaşmalı bankaların şubeleri, internet siteleri ve ATM'leri

MTV NE ZAMAN ÖDENİR?

MTV ödeme zamanı her yılın ocak ve temmuz ayıdır. Her yıl bu vergiler yeniden düzenlendiği için ödenecek miktar yıldan yıla değişir. Teknolojik gelişmeler sayesinde MTV hesaplama işlemi ve ödemek oldukça kolaydır. Geçmiş yıllara ait MTV sorgulama yapmak da dakikalar içinde mümkündür.

MTV 2017 taksitlerini ödemek isteyen bir araç sürücüsünün yapması gereken işlemler son derece basittir. İnternet üzerinden yapılacak sorgulama ile geçmiş yıllara ait borçlar, yapılmış ödemeler kolaylıkla görülebilir. Ödenmemiş MTV taksit veya geçmişe ait borç var ise GİB (Gelir İdaresi Başkanlığı) ile anlaşmalı olan tüm bankaların veznelerinden, internet şubelerinden nakit veya kredi kartları aracılığıyla ödeme işlemi gerçekleştirilebilir.

MTV'Yİ İNDİRİMLİ ÖDEMEK İÇİN:

Aracınızın Motorlu Taşıtlar Vergisini indirimli ödemek için MTV tutarının Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği tarafından yayımlanan kasko değer tutarının %5'inden fazla olması gerekir. Kasko değerinin %5'inden fazla ise MTV tutarı, aynı yaş gurubundaki bir alt seviye aracın vergisine göre ödenir. MTV tutarı, kasko değerinin %5’inden düşükse herhangi bir değişiklik olmaz. Aracınızın kasko değerini öğrenmek için Kasko Değer Listesi aracımızı kullanın.

MTV NEYE GÖRE BELİRLENİR?

MTV aracın yaşına, cinsine, koltuk sayısına, motor hacmine göre hesaplanır. Motor hacmi ne kadar yüksek, yaşı ne kadar gençse o kadar fazla vergi ödenir. 2017 yılında motor silindir hacmi 1300 cm³ olan 1-3 yaş arası bir otomobil 646 TL , 4-6 yaş arası olan 450 TL, 7-11 yaş arası 252 TL, 12-15 yaş arası 191 TL, 16 yaş üstü olan ise 68 TL vergi ödemelidir. Bu vergiler otomobil, kaptıkaçtı, arazi aracı için geçerlidir. Bu örnekte de görüldüğü gibi araçların motor hacmi aynı olsa da yaşı ilerledikçe vergisi düşmektedir.

Motor silindir hacmi büyüdükçe araçların MTV’si artmaktadır. Mesela 1801-2000 cm³ arası silindir hacmi olan 1-3 yaş arası bir otomobil için 2.878 TL vergi ödenirken, aynı hacimli daha yaşlı bir araç için bile oldukça yüksek bir vergi ödenmektedir. Bu aralıktaki motor silindir hacmine sahip 12-15 yaş arası bir otomobilin vergisi 706 TL’dır.

Motosiklerde de durum aynıdır. 1201 cm³ ve yukarısı yeni bir motosikletin vergisi 1.565 TL. olup, 1301-1600 cm³ arası motor hacmine sahip bir otomobilin vergisinden bile fazladır. 100 – 250 cm³ arası motor hacimli 16 yaş üstü bir motosiklet için ödenecek MTV ise sadece 17 TL’dır.

MTV YAŞ HESAPLAMASI

Model Yılı Aracın MTV Yaşı Otomobil MTV Yaş Aralığı 2021 1 1 - 3 2020 2 1 - 3 2019 3 1 - 3 2018 4 4 - 6 2017 5 4 - 6 2016 6 4 - 6 2015 7 7 - 11 2014 8 7 - 11 2013 9 7 - 11

Motorlu Taşıtlar Vergisi için yaş hesaplaması model yılı baz alınarak yapılır. Bu hesaplama işleminde içinde bulunulan yılda hesaba katılır. Örneğin model yılı 2013 olan bir aracın 2021 yılında vergi hesaplama yaşı 9'dur.

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