Geçtiğimiz günlerde Resmi Gazete'de 2021 yılına ilişkin yeniden değerleme oranı yüzde 9,11 olarak belirlenmişti. Yeni yıla sayılı günler kala 2021 yılına ilişkin motorlu taşıtlar vergisinin en düşük ve en yüksek tutarı da Resmi Gazetenin mükerrer sayısında yer alan tebliğle belirlenmiş oldu. Bu kapsamda vatandaşlar internet arama motorlarında MTV ne kadar oldu 2021? MTV nereye ödenir? Motorlu Taşıtlar Vergisi ne zaman ödenir? Nasıl hesaplanır? sorularına yanıt aranıyor. İşte detaylar...

MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ NEDİR?

Motorlu taşıtlar vergisi, Kara yolları Trafik Kanunu'na göre trafik şube veya bürolarına kayıt ve tescil edilmiş bulunan motorlu kara taşıtları; Ulaştırma Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'ne kayıt ve tescil edilmiş olan uçak ve helikopterler, liman veya belediye siciline kayıt ve tescil edilmiş olan motorlu deniz taşıtlarının tabi olduğu vergilendirmedir. MTV'ye tabi olan taşıtlar ise, motorlu taşıt, otomobil, motosiklet, minibüs, otobüs, kaptıkaçtı, arazi taşıtı, panelvan, motorlu karavan, kamyonet, kamyon ve çekicidir.

MTV NE KADAR OLDU 2021?

Motorlu Taşıtlar Vergisinin 2021 yılında en düşük tutarı MTV 109 TL en yüksek MTV ise 50 bin 107 TL olarak uygulanacak. İşte 2021 yılında uygulanacak olan MTV tutarları...

01.01.2018 ÖNCESİ TESCİL

1-3 yaş

0-1300 cc araçlar için

2019 : 861 TL

2020: 964 TL

2021: 1051 TL

1301- 1600 cc araçlar için

2019 : 1499 TL

2020: 1678 TL

2021: 1830 TL

01.01.2018 ÖNCESİ TESCİL (1-3 yaş)

1601 -1801 cc araçlar için

2019 : 2 bin 647 TL

2020: 2 bin 964 TL

2021: 3 bin 234 TL

1801- 2000 cc araçlar için

2019 : 4 bin 170 TL

2020: 4 bin 670 TL

2021: 5 bin 905 TL

01.01.2018 ÖNCESİ TESCİL (1-3 yaş)

4-6 yaş

0 -1300 cc araçlar için

2019 : 600 TL

2020: 672 TL

2021: 733 TL

1301- 1600 cc araçlar için

2019 : 1124 TL

2020: 1258 TL

2021: 1372 TL

1601 -1801 cc araçlar için

2019 : 2 bin 068 TL

2020: 2 bin 316 TL

2021: 2 bin 526 TL

1801- 2000 cc araçlar için

2019 : 3 bin 221 TL

2020: 3 bin 596 TL

2021: 3 bin 923 TL

01.01.2018 ÖNCESİ TESCİL

7-11 yaş

0-1300 cc

2019 : 336 TL

2020 : 376 TL

2021 : 410 TL

1301-1600 cc

2019 : 652 TL

2020 : 730 TL

2021 : 796 TL

7-11 yaş

1601-1800 cc

2019 : 1218 TL

2020 : 1364 TL

2021: 1488 TL

1801-2000 cc

2019 : 1888 TL

2020 : 2 bin 114 TL

2021 : 2 bin 306 TL

01.01.2018 SONRASI TESCİL

1-3 yaş

0-1300 cc

Matrahı 51 bin 800 TL'ye kadar

2019 : 861 TL

2020 : 964 TL

2021 : 1051 TL

Matrahı 51 bin 800 - 90 bin 800 lira arası

2019 : 946 TL

2020 : 1059 TL

2021 : 1155 TL

Matrahı 90 bin 800 lira ve üstü

2019 : 1033 TL

2020 : 1156 TL

2021 : 1261 TL

01.01.2018 SONRASI TESCİL

1-3 yaş

1301-1600 cc

Matrahı 51 bin 800 liraya kadar

2019 : 1499 TL

2020 : 1678 TL

2021 : 1830 TL

1301-1600 cc

Matrahı 51 bin 800 - 90 bin 800 lira arası

2019 : 1649 TL

2020 : 1846 TL

2021: 2014 TL

1301-1600 cc

Matrahı 90 bin 800 lira ve üstü

2019 : 1799 TL

2020 : 2 bin 14 TL

2021 : 2 bin197 TL

01.01.2018 SONRASI TESCİL

1-3 yaş

1601-1800 cc

Matrahı 129 bin 800 lira

2019 : 2 bin 911 TL

2020 : 3 bin 260 TL

2021 : 3 bin 557 TL

1601-1800 cc

Matrahı 129 bin 800 lira ve üstü

2019 : 3 bin 176 TL

2020 : 3 bin 557 TL

2021 : 3 bin 881 TL

01.01.2018 SONRASI TESCİL

1-3 yaş

1801-2000 cc

Matrahı 129 bin 800 lira

2019 : 4586 TL

2020 : 5136 TL

2021 MTV: 5603 TL

1801-2000 cc

Matrahı 129 bin 800 lira ve üstü

2019 : 5 bin 03 TL

2020 : 5 bin 603 TL

2021 : 6 bin 113 TL

MTV NEREYE ÖDENİR?

Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) yılda iki kez Ocak ve Temmuz aylarında ödenmektedir. MTV borcunuzu E-devlet üzerinden veya Gelir İdaresi Başkanlığı aracılığyla ödeyebilirsiniz Vatandaşlar https://www.gib.gov.tr/ ve E-Devlet sistemi üzerinden T.C kimlik bilgileri ile ödemelerini yapabilecek.

E - DEVLET ÜZERİNDEN MTV BORCUNUZU ÖDEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

MTV ÜCRETİNİZİ ÖDEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Motorlu taşıtlar vergisini ödemek için https://www.gib.gov.tr/ sitesine giriş yapın. Daha sonra site içerisinde de yer alan “Borç Sorgulama ve Ödeme” bölümüne 02.00 – 22.00 saatleri arasında giriş yaparak kredi kartı ve banka kartı ile ödeme yapabilirsiniz.

MTV taksit ödemelerini anlaşmalı bankaların internet bankacılığı hizmetini kullanarak veya banka şubelerine başvurarak ödeyebilirsiniz.

MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ NE ZAMAN ÖDENİR?

Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) senede iki kez ödenmektedir. Bu tutarın ilk taksiti ocak ayında, ikinci taksiti ise temmuz ayında ödenir.

MTV ÖDEMELERİ NASIL HESAPLANIR?

Motorlu taşıtlar vergisi aracın türü, yaşı ve motor hacmine göre belirleniyor. Motorlu taşıtlar için iki kıstas ve matrah farkları var. Bunlar aracın tescil tarihi 01.01.2018'den önceyse aracın yaşı ve motor hacmine göre MTV hesaplanıyor. Öte yandan 01.01.2018 tarihi ve sonrasında tescili yapılan araçlar için ise yaş, motor hacmi ve aracın matrahına göre hesaplama yapılıyor.