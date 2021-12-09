Araç sahibi olanlar her yıl iki taksit olarak yatırılan MTV ödemelerinin bu yıl hangi tarihlerde olduğunu merak ediyorlar. Peki, MTV ne zaman ödenir 2022? Motorlu Taşıtlar Vergisi nereden, nasıl ödenir? MTV son ödeme tarihi ne zaman? Detaylar haberimizde...

MTV NE ZAMAN ÖDENİR 2022?

MTV ödemeleri iki taksit şeklinde ödenecek. İlk taksitin ödemesi Ocak ayında, ikinci taksitin ise Temmuz ayında yapılacak.

MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ NEREDEN, NASIL ÖDENİR?

Gelir İdaresi Başkanlığı'nın resmi sitesinde yer alan “Borç Sorgulama ve Ödeme” bölümüne 02:00 – 22:00 saatleri arasında giriş yapılarak, kredi kartı ve banka kartı ile ödeme yapılabilmektedir.

Anlaşmalı bankalar üzerinden internet bankacılığı kullanılarak ya da banka şubelerine giderek ödeme yapılabilmektedir.

Vergi Dairesi müdürlüklerinden ödeme yapılabilmektedir.

E-Devlet üzerinden MTV ödemesi gerçekleştirilebilir.

MTV SON ÖDEME TARİHİ NE ZAMAN?

MTV ödemelerinde son ödeme Temmuz ayının sonuna kadar gerçekleştirilebilmektedir.