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MTV ne zaman ödenir 2022? Motorlu Taşıtlar Vergisi nereden, nasıl ödenir? MTV son ödeme tarihi ne zaman?

Araç sahipleri MTV ödemelerinin ne zaman yapılacağını merak ediyorlar. Bu bağlamda, MTV ne zaman ödenir 2022? Motorlu Taşıtlar Vergisi nereden, nasıl ödenir? MTV son ödeme tarihi ne zaman? İşte detaylar...

MTV ne zaman ödenir 2022? Motorlu Taşıtlar Vergisi nereden, nasıl ödenir? MTV son ödeme tarihi ne zaman?

Araç sahibi olanlar her yıl iki taksit olarak yatırılan MTV ödemelerinin bu yıl hangi tarihlerde olduğunu merak ediyorlar. Peki, MTV ne zaman ödenir 2022? Motorlu Taşıtlar Vergisi nereden, nasıl ödenir? MTV son ödeme tarihi ne zaman? Detaylar haberimizde...

MTV ne zaman ödenir 2022? Motorlu Taşıtlar Vergisi nereden, nasıl ödenir? MTV son ödeme tarihi ne zaman?

MTV NE ZAMAN ÖDENİR 2022?

MTV ödemeleri iki taksit şeklinde ödenecek. İlk taksitin ödemesi Ocak ayında, ikinci taksitin ise Temmuz ayında yapılacak.

MTV ne zaman ödenir 2022? Motorlu Taşıtlar Vergisi nereden, nasıl ödenir? MTV son ödeme tarihi ne zaman?

MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ NEREDEN, NASIL ÖDENİR?

Gelir İdaresi Başkanlığı'nın resmi sitesinde yer alan “Borç Sorgulama ve Ödeme” bölümüne 02:00 – 22:00 saatleri arasında giriş yapılarak, kredi kartı ve banka kartı ile ödeme yapılabilmektedir.

Anlaşmalı bankalar üzerinden internet bankacılığı kullanılarak ya da banka şubelerine giderek ödeme yapılabilmektedir.

Vergi Dairesi müdürlüklerinden ödeme yapılabilmektedir.

E-Devlet üzerinden MTV ödemesi gerçekleştirilebilir.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞINDAN MTV ÖDEMESİ YAPMAK İÇİN TIKLAYINIZ

MTV SON ÖDEME TARİHİ NE ZAMAN?

MTV ödemelerinde son ödeme Temmuz ayının sonuna kadar gerçekleştirilebilmektedir.

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