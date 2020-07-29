Araç sahiplerinin ödemekle yükümlü olduğu Motorlu Taşıtlar Vergisinin ikinci taksitinin ödemeleri sürüyor. İlk taksitlerin ocak ayında ödendiği MTV ödemelerinde ikinci taksitlerin ödemeleri Temmuz ayında başlamıştı. Bu kapsamda ödemelerini yapmak isteyenlerin ödeme tarihinin ne zaman sona ereceğini araştırıyor. Peki MTV son ödeme tarihi ne zaman 2020? MTV son ödeme tarihi geçerse ne olur? MTV nereye ödenir 2020? Detaylar haberimizde...

MTV NEDİR?

Motorlu taşıtlar vergisi, Kara yolları Trafik Kanunu'na göre trafik şube veya bürolarına kayıt ve tescil edilmiş bulunan motorlu kara taşıtları; Ulaştırma Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'ne kayıt ve tescil edilmiş olan uçak ve helikopterler, liman veya belediye siciline kayıt ve tescil edilmiş olan motorlu deniz taşıtlarının tabi olduğu vergilendirmedir. MTV'ye tabi olan taşıtlar ise, motorlu taşıt, otomobil, motosiklet, minibüs,otobüs,kaptıkaçtı,arazi taşıtı, panelvan, motorlu karavan,kamyonet, kamyon ve çekicidir.

MTV SON ÖDEME TARİHİ NE ZAMAN 2020?

Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ikinci taksitinin ödemeleri 1 Temmuz tarihinde başlamıştı. Son ödeme tarihi ise 31 Temmuz Cuma olacak.

MTV SON ÖDEME TARİHİ GEÇERSE NE OLUR?

Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) araç sahibi tarafından belirlenen tarihler arasında ödenmezse belirli oranda gecikme zammı uygulanacak. Ödenecek tutara ek olarak ücret ödenmiş olacak. Bu kapsamda MTV'nin belirlenen günlerde ödenmesi önem arz ediyor.

MTV NEREYE ÖDENİR 2020?

Motorlu taşıtlar vergisini ödemek isteyen araç sahipleri gib.gov.tr’de yer alan “Borç Sorgulama ve Ödeme” bölümüne 02:00 – 22:00 saatleri arasında giriş yaparak kredi kartı ve banka kartı ile ödemelerini gerçekleştirebiliyor.

MTV 2. taksit ödemeleri anlaşmalı bankaların internet bankacılığını kullanarak veya banka şubelerine başvurarak ödeme yapılabilir.

MTV ÜCRETLERİ NE KADAR?

Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ödemeleri aracın yaşı, cinsi ve motor gücüne kadar

01.01.2018 öncesi tescil (1-3 yaş)

0-1300 cc-964 lira

1301-1600 cc-1678 lira

1601-1800 cc-2964 lira

1801-2000 cc-4670 lira

01.01.2018 öncesi tescil (4-6 yaş)

0-1300 cc-672 lira

1301-1600 cc-1258 lira

1601-1800 cc-2316 lira

1801-2000 cc-3596 lira

01.01.2018 öncesi tescil (7-11 yaş)

0-1300 cc-376 lira

1301-1600 cc-730 lira

1601-1800 cc-1364 lira

1801-2000 cc-2114 lira

01.01.2018 sonrası tescil (1-3 yaş)

0-1300 cc Matrahı 46 bin 300 liraya kadar 964 lira

Matrahı 46 bin 300 - 81 bin 100 lira arası 1059 lira

Matrahı 81 bin 100 lira ve üstü 1156 lira

1301-1600 cc Matrahı 46 bin 300 liraya kadar 1678 lira

Matrahı 46 bin 300-81 bin 100 lira arası 1846 lira

Matrahı 81 bin 100 lira ve üstü 2014 lira

1601-1800 cc Matrahı 115 bin 900 lira 3260 lira

Matrahı 115 bin 900 lira ve üstü 3557 lira

1801-2000 cc Matrahı 115 bin 900 lira 5136 lira

Matrahı 115 bin 900 lira ve üstü 5603 lira