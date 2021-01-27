MTV son ödeme tarihi ne zaman 2021? MTV ödemesi nereye yapılır? Nasıl ödenir?

Milyonlarca araç sahibinin yılda iki kez ödediği Motorlu Taşıtlar Vergisi'nin 2021 yılı ücretine Hazine ve Maliye Bakanlığınca belirlenen yeniden değerleme oranına göre zam yapıldı. Zam tutarı ile birlikte yeni ücretler Resmi Gazete'de yayımlandı ve vatandaşlara duyuruldu. MTV'nin ilk taksitinin ödenmesi için zaman sayılı günler kaldı ve vatandaşlar da bu konuda bilgi sahibi olmak için internet arama motorlarında araştırmalarda bulunuyor.

MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ (MTV) NEDİR?

Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) , Kara yolları Trafik Kanunu'na göre trafik şube veya bürolarına kayıt ve tescil edilmiş bulunan motorlu kara taşıtları ile Ulaştırma Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'ne kayıt ve tescil edilmiş olan uçak ve helikopterler, liman veya belediye siciline kayıt ve tescil edilmiş olan motorlu deniz taşıtlarının tabi olduğu vergilendirmedir.

MTV'ye tabi olan taşıtlar ise, motorlu taşıt, otomobil, motosiklet, minibüs, otobüs, kaptıkaçtı, arazi taşıtı, panelvan, motorlu karavan, kamyonet, kamyon ve çekicidir.

MTV NE KADAR OLDU 2021? MTV ÜCRETLERİ 2021?

Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) 2021 yılında en düşük, 109 TL, en yüksek ise 50 bin 107 TL olarak ödenecek. Motorlu taşıtlar vergisinde 1300 cc olan ve 1-3 yaş aralığındaki araçlar için 1051 TL, 4001 cc ve yukarısında olan araçlar için 50 bin 107 TL MTV ödenecek.

01.01.2018 ÖNCESİ TESCİL

1-3 yaş

0-1300 cc araçlar için

2019 : 861 TL

2020: 964 TL

2021: 1051 TL

1301- 1600 cc araçlar için

2019 : 1499 TL

2020: 1678 TL

2021: 1830 TL

01.01.2018 ÖNCESİ TESCİL (1-3 yaş)

1601 -1801 cc araçlar için

2019 : 2 bin 647 TL

2020: 2 bin 964 TL

2021: 3 bin 234 TL

1801- 2000 cc araçlar için

2019 : 4 bin 170 TL

2020: 4 bin 670 TL

2021: 5 bin 905 TL

01.01.2018 ÖNCESİ TESCİL (1-3 yaş)

4-6 yaş

0 -1300 cc araçlar için

2019 : 600 TL

2020: 672 TL

2021: 733 TL

1301- 1600 cc araçlar için

2019 : 1124 TL

2020: 1258 TL

2021: 1372 TL

1601 -1801 cc araçlar için

2019 : 2 bin 068 TL

2020: 2 bin 316 TL

2021: 2 bin 526 TL

1801- 2000 cc araçlar için

2019 : 3 bin 221 TL

2020: 3 bin 596 TL

2021: 3 bin 923 TL

01.01.2018 ÖNCESİ TESCİL

7-11 yaş

0-1300 cc

2019 : 336 TL

2020 : 376 TL

2021 : 410 TL

1301-1600 cc

2019 : 652 TL

2020 : 730 TL

2021 : 796 TL

7-11 yaş

1601-1800 cc

2019 : 1218 TL

2020 : 1364 TL

2021: 1488 TL

1801-2000 cc

2019 : 1888 TL

2020 : 2 bin 114 TL

2021 : 2 bin 306 TL

01.01.2018 SONRASI TESCİL

1-3 yaş

0-1300 cc

Matrahı 51 bin 800 TL'ye kadar

2019 : 861 TL

2020 : 964 TL

2021 : 1051 TL

Matrahı 51 bin 800 - 90 bin 800 lira arası

2019 : 946 TL

2020 : 1059 TL

2021 : 1155 TL

Matrahı 90 bin 800 lira ve üstü

2019 : 1033 TL

2020 : 1156 TL

2021 : 1261 TL

01.01.2018 SONRASI TESCİL

1-3 yaş

1301-1600 cc

Matrahı 51 bin 800 liraya kadar

2019 : 1499 TL

2020 : 1678 TL

2021 : 1830 TL

1301-1600 cc

Matrahı 51 bin 800 - 90 bin 800 lira arası

2019 : 1649 TL

2020 : 1846 TL

2021: 2014 TL

1301-1600 cc

Matrahı 90 bin 800 lira ve üstü

2019 : 1799 TL

2020 : 2 bin 14 TL

2021 : 2 bin197 TL

01.01.2018 SONRASI TESCİL

1-3 yaş

1601-1800 cc

Matrahı 129 bin 800 lira

2019 : 2 bin 911 TL

2020 : 3 bin 260 TL

2021 : 3 bin 557 TL

1601-1800 cc

Matrahı 129 bin 800 lira ve üstü

2019 : 3 bin 176 TL

2020 : 3 bin 557 TL

2021 : 3 bin 881 TL

01.01.2018 SONRASI TESCİL

1-3 yaş

1801-2000 cc

Matrahı 129 bin 800 lira

2019 : 4586 TL

2020 : 5136 TL

2021 MTV: 5603 TL

1801-2000 cc

Matrahı 129 bin 800 lira ve üstü

2019 : 5 bin 03 TL

2020 : 5 bin 603 TL

2021 : 6 bin 113 TL

MTV SON ÖDEME TARİHİ NE ZAMAN 2021?

Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ödemeleri yıl içinde iki kez ödenmektedir. İlk taksit Ocak ayının son günü olan 31 Ocak'a kadar ödenir. Temmuz ayındaki ikinci taksitte 31 Temmuz günü ödenir.

MTV ÖDEMESİ NEREYE YAPILIR? NASIL ÖDENİR?

Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ödemeleri Gelir İdaresi Başkanlığının internet sitesinden ödenebilmektedir. İnternet üzerinden işlemini gerçekleştiremeyen vatandaşlar vergi dairelerine giderek işlemlerini gerçekleştirebilir.

Motorlu Taşıtlar Vergisini ödemek isteyen vatandaşlar Gelir İdaresi Başkanlığı'nın internet sitesine e-devlet bilgileri ile giriş yapabilir veya kayıt olabilir. Sisteme giriş yapıldıktan sonra site içerisinde de yer alan “Borç Sorgulama ve Ödeme” bölümüne 02.00 – 22.00 saatleri arasında giriş yaparak kredi kartı ve banka kartı ile ödeme yapabilirsiniz.

MTV taksit ödemelerini anlaşmalı bankaların internet bankacılığı hizmetini kullanarak veya banka şubelerine başvurarak ödeyebilirsiniz.

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