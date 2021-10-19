Muaf ne demek, TDK'ya göre Muaf kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Muaf ne demek? Muaf TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi muaf kelimesi. Peki muaf ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre muaf nedir, muaf kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

MUAF NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Muaf kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Muaf kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre muaf kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Bağışlanmış, affedilmiş

- Ayrı tutulmuş, ayrıcalık tanınmış

- Özgür, serbest



MUAF KELİMESİ KULLANILAN ATASÖZÜ VE DEYİMLER

- muaf tutmak

