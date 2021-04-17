Muafiyeti kötüye kullanan 87 sürücü ve yolcuya ceza!

Düzce'de koronavirüs salgını nedeni ile uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında iş yerlerinden izinli olarak kısıtlamadan muaf olanlara yönelik polis ekipleri uygulama gerçekleştirdi. Kısıtlamada izinli olan şahısların arabaları ile marketlere giderek alışveriş yapması, izinli oldukları güzergah dışına çıkmaları ve trafik kanunu ile ilgili il genelinde öğlen saatlerinde uygulama yapıldı. Marketlerin yoğun olarak bulunduğu caddeler üzerinde gerçekleştirilen uygulamalarda muafiyeti kötüye kullandığı tespit edilen 87 sürücü ve yolcuya 301 bin 803 lira para cezası uygulandı.

Ayrıca sürücülere ve araçlara trafik kurallarına yönelik yapılan uygulamada da muayene, sigorta, ehliyetsiz araç kullanma ve emniyet kemeri takmamak suçlarından toplamda 99 bin 370 lira cezai işlem uygulandı. Muafiyeti kötüye kullanarak sokağa çıkan ve gereksiz kalabalık yaptığı tespit edilen şahıslara toplamda 401 bin 173 lira cezai işlem uygulandı.

KAYNAK: İHLAS HABER AJANSI