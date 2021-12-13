"Bay Duvar orada mı? Bayan Duvar orada mı?" diyerek Russell Crowe'a şaka yapan kimdir?Gazeteci Metin Gören kimdir? Kaç yaşında ve neden öldü?Muakkip ne demek, TDK'ya göre Muakkip kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Seksenler'in Şahin'i Ceyhun Fersoy'dan korkutan paylaşım! Yüzü gözü mosmor! "Şikayetçi olacağım"Sıvı Dolum Makinesi Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2021 Maaşları ve İş İlanlarıSon dakika! Fenerbahçe'nin Konferans Ligi'ndeki rakibi belli oldu!Fermuar İmal İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2021 Maaşları ve İş İlanlarıUEFA Şampiyonlar Ligi yeniden kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şampiyonlar Ligi kura çekimi neden tekrarlandı, ne oldu?Omicron varyantından ilk ölüm haberi geldi! Vaka İngiltere'deydiÖlüm riski var! Seren Serengil 5 saatlik ameliyata gireceğini canlı yayında açıkladı! Organları iflas etmek üzere
İstanbul13 °C
  1. HABERLER
  2. TDK ANLAMI NEDİR?
  3. Muakkip ne demek, TDK'ya göre Muakkip kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Muakkip ne demek, TDK'ya göre Muakkip kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Muakkip kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Muakkip ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Muakkip nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Muakkip kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Muakkip ne demek, TDK'ya göre Muakkip kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Muakkip ne demek? Muakkip TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi muakkip kelimesi. Peki muakkip ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre muakkip nedir, muakkip kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ne demek

MUAKKİP NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Muakkip kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Muakkip kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre muakkip kelimesi anlamı şu şekildedir:

- İzleyen, arkasından koşan, takip eden
- İşi yürüten

Türk Dil kurumu anlamı kelime anlamıTDK anlamı nedir?
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT