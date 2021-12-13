Muakkip ne demek, TDK'ya göre Muakkip kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Muakkip ne demek? Muakkip TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi muakkip kelimesi. Peki muakkip ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre muakkip nedir, muakkip kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

MUAKKİP NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Muakkip kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Muakkip kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre muakkip kelimesi anlamı şu şekildedir:

- İzleyen, arkasından koşan, takip eden

- İşi yürüten

