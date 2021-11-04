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Muallel ne demek, TDK'ya göre Muallel kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Muallel kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Muallel ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Muallel nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Muallel kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Muallel ne demek, TDK'ya göre Muallel kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Muallel ne demek? Muallel TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi muallel kelimesi. Peki muallel ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre muallel nedir, muallel kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

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MUALLEL NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Muallel kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Muallel kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre muallel kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Sakat, eksik

Türk Dil kurumu anlamı kelime anlamıTDK anlamı nedir?
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