Muamele İşçisi (Petrol Rafinesi) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Muamele İşçisi (Petrol Rafinesi) görev tanımı nedir, Muamele İşçisi (Petrol Rafinesi) ne iş yapar, Muamele İşçisi (Petrol Rafinesi) olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Muamele İşçisi (Petrol Rafinesi) mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Muamele İşçisi (Petrol Rafinesi) Tanımı;

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Muamele İşçisi (Petrol Rafinesi) Maaşı Ne Kadar? 2022 Muamele İşçisi (Petrol Rafinesi) Maaşları

Muamele İşçisi (Petrol Rafinesi) maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Muamele İşçisi (Petrol Rafinesi) maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Muamele İşçisi (Petrol Rafinesi) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

3134.05

Meslek Adı :

Muamele İşçisi (Petrol Rafinesi)

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Teknisyenler, Teknikerler Ve Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu :

Bilim Ve Mühendislik İle İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu :

İşlem Kontrol Teknikerleri

Meslek Birim Grubu :

Petrol Ve Doğal Gaz Rafine Tesisi Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Kükürt ve diğer yabancı unsurlardan temizlemek gayesiyle petrol, parafin, ham petrol ve imbikten çekilmiş yağlar, katı yağlar ve diğer petrol bazlı maddelerin içinde kimyasal maddeler, buhar, su ve havayla muamele edildiği bir üniteyi çalıştıran kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Muamele İşçisi (Petrol Rafinesi) İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Rutubet, basınç ve akış göstergelerini ve ölçü aletlerini okuyup kaydetmek,

b) Üniteye giren belirli miktardaki yağa belirli nispetlerde kimyasal maddeler ilave etmek ve tank veya kulelerdeki yağ ve kimyasal maddeleri mekanik olarak veya havayla çalkalayıp karıştırmak,

c) Yağı veya buharla yıkamak veya muamele etmek,

d) Yağı ve kullanılmış kimyasal maddeleri veya suyu bir birinden ayırmak için elektrikli veya elle çalışan kontrol aletlerini şahsen işleten veya işletilmesine nezaret etmek,

e) Kimyasal test, özgül ağırlık ve renk testleri yaparak muamelenin doğru olarak cereyan edip etmediğini anlayıp laboratuar analizleri için numuneler almak,

f) Yağı bütün ünite içine basan pompaları çalıştırabilir ve petrol mamullerinin sıcaklığını düşürmek ve muameleyi kolaylaştırmak üzere soğutma tertibatını düzenleyebilir. Muamele olunan maddenin, çalıştırılan ünitenin veya kullanılan kimyasal maddelerin tipine göre ayırdedilebilir. vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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