Muamer Brajanac kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Muamer Brajanac Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Muamer Brajanac adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Muamer Brajanac Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Muamer Brajanac 15 Şubat 2001 tarihinde Kolding şehrinde doğmuştur. 1,89 m boyundadır. Danimarka,Bosna-Hersek uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Muamer Brajanac Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini NINE Group yapmaktadır. Muamer Brajanac, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Hobro IK futbol takımında oynamaktadır. Hobro IK takımına 28 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Muamer Brajanac'nin Hobro IK ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Muamer Brajanac Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Muamer Brajanac isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Muamer Brajanac Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Muamer Brajanac futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Bröndby IF U17

1 Temmuz 2018 yılında FC Kopenh. U19

7 Ekim 2020 yılında AC Horsens

31 Ağu 2021 yılında Aalesund

31 Aralık 2021 yılında AC Horsens

28 Ocak 2022 yılında Hobro IK

Muamer Brajanac Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Muamer Brajanac şuan Hobro IK takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

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