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Muammer Cambaz, Sevgi Kıranlı olayı nedir? Sevgi Kıranlı, Muammer Cambaz, kaç yaşında, nereli?

Sevgi Kıranlı, Muammer Cambaz, kaç yaşında, nereli? Müge Anlı'da 3 aydır kayıp olan 4 torun sahibi Sevgi Kıranlı'nın şoförüyle kaçtığı ortaya çıktı. Günlerce konuşulan olayın ardından Sevgi Kıranlı ve kaçtığı kişi Muammer Cambaz programa katılarak kendilerini ifade etmeye çalıştı. Ancak ne seyirciler ne de Müge Anlı, kaçan çifti haklı bulmadı. İşte Sevgi Kıranlı olayında son gelişmeler...

ATV ekranlarında hafta içi her gün gündemi belirleyen Müge Anlı ve Tatlı Sert programında Sevgi Kıranlı olayı büyük ilgiyle günlerdir izleniyor. Programı izlemeye sonradan dahil olanlar Sevgi Kıranlı olayı nedir? Sevgi Kıranlı kaç yaşında, nereli? sorularının yanıtlarını arıyor. İşte olayın detayları...

SEVGİ KIRANLI, MUAMMER BEY KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

Sevgi Kıranlı 49 yaşında ve torun sahibi evli bir kadındır. Muammer Cambaz ise 30 yaşlarındadır. Muammer Bey, 17 yıllık eşi Semiha Hanım'ı Sevgi Hanım için terk etti. Sevgi Kıranlı 3 ay önce aniden ortadan kaybolunca eşi Davut Kıranlı Müge Anlı'ya başvurdu. Günlerce canlı yayına katılan Davut Kıranlı eşinin zorla kaçırıldığını iddia etti. Ancak Sevgi Kıranlı'nın çocukları da dahil herkes, zorla değil isteyerek kaçtığını düşündüğü için aramak istemedi. Davut Kıranlı da tek başına eşini aramaya koyuldu.

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Muammer Cambaz, Sevgi Kıranlı olayı nedir? Sevgi Kıranlı, Muammer Cambaz, kaç yaşında, nereli?

Davut Kıranlı ve Semiha Cambaz

SEVGİ KIRANLI, MUAMMER CAMBAZ OLAYI NEDİR?

Günlerce programda ağlayan Davut Kıranlı eşini 'Gel neredeysen Güzelim' diyerek çağırdı. Müge Anlı sonunda Sevgi Kıranlı'yı buldu. Stüdyoya gelen Sevgi Kıranlı, şoförü Muammer Cambaz ile kaçtığını onu sevdiğini söyledi.

Muammer Cambaz, Sevgi Kıranlı olayı nedir? Sevgi Kıranlı, Muammer Cambaz, kaç yaşında, nereli?

3 çocuk babası Muammer Bey de aynı sözleri sarf ederek, eşinden boşanacağını ve Sevgi Kıranlı ile evleneceğini söyledi.

Muammer Bey, eşi Semiha Hanım ile canlı yayında yüzleşti. Semiha Hanım, Muammet Bey'e '' Aranızda 15 yaş var. Annen yaşında biriyle kaçmaya utanmıyor musun'' dedi.

Semiha Hanım, Muammer Bey'den boşanacağını söylerken, Davut Kıranlı ise inatla, Sevgi Hanım'ı sevdiğini ve boşanmak istemediğini söyledi. Davut Bey, 35 yıldır evliliklerini sürdürmek istediğini söyledi.

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Muammer Cambaz, Sevgi Kıranlı olayı nedir? Sevgi Kıranlı, Muammer Cambaz, kaç yaşında, nereli?

Sevgi Kıranlı

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