Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı siyasete gayri yasal ahlaki işlerle gölge düşürmenin her AK Partili belediye başkanı için ihraç nedeni olduğunu söyleyen AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanı Hüseyin Ceylan Uluçay, Düzağaç Belde Belediye Başkanı Muammer Işıklı'ya ilişkini flaş bir açıklamada bulundu. Peki Muammer Işıklı AK Parti'den ihraç mı edildi? | Neden ihraç edildi? | Muhammer Işıklı kimdir? İşte ayrıntılar...

MUAMMER IŞIKLI AK PARTİ'DEN İHRAÇ MI EDİLDİ?

19 senelik siyasetinde gecesini gündüzüne katarak Türkiye ile birlikte gönül coğrafyasında kaderini değiştirmek adına mücadele veren Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı siyasete gayri yasal ahlaki işlerle gölge düşürmenin her AK Partili belediye başkanı için ihraç nedeni olduğunu ifade eden AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanı Hüseyin Ceylan Uluçay, Düzağaç Belde Belediye Başkanı Muammer Işıklı’nın partiden ihraç edildiğini açıkladı.

MUAMMER IŞIKLI AK PARTİ'DEN NEDEN İHRAÇ EDİLDİ?

AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanı Hüseyin Ceylan Uluçay konuya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“AK Parti, şahsiyet yoksunu kişilerin kirli işlerini gölgelemek için kullanacakları bir siyasi parti değildir. Bugüne kadar da olmamıştır. Yapanlar ya da yapmaya yeltenenler hukuki olarak elbette karşılığını alırlar. AK Parti’de çürük elmalara asla yer yoktur, olamaz. AK Parti siyaseti leke götürmez bir anlayış ile çalışır. AK Parti'de hiçbir belediye başkanı gerekçesiz bir şekilde ihraç edilmez, edilemez. Merkez Disiplin Kurulumuzun almış olduğu kararlar yapılan istişareler neticesinde karara bağlanır. Hiç kimse Cumhurbaşkanı sayesinde oturmuş olduğu koltuğu lekeleme hakkına sahip değildir. AK Parti’deki yeri ihraç edilerek noktalanmış olanların, hukuki olarak görevinin resmiyetine aykırı hal ve hareketler, iş ve işlemler dolayısıyla yasal süreçleri devam edecektir. Bütün bunlarla birlikte ihraçları gerekçesi ile açıklama yapanlarla ilgili elimizde mevcut olanın ya da bilinenin daha fazlasıyla elimizde bilgi ve belgenin mevcut olduğunu ifade etmek isteriz”

MUAMMER IŞIKLI KİMDİR?

Muammer Işıklı, 28.06.1979 Sinanpaşa Düzağaç doğumludur. Anadolu Üniversitesi Perakende Pazarlama bölümünü bitirdi. 2014 Yerel Seçimlerinde AK Parti Düzağaç Belediye Başkanı seçildi.

Evli ve 2 çocuk babasıdır.

Muammer Işıklı, AK Parti Afyonkarahisar Sinanpaşa Düzağaç Belediye Başkan Adayıydı.