AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanı Hüseyin Ceylan Uluçay, yaptığı açıklamada AK Parti Genel Merkez Disiplin Kurulu kararı ile Düzağaç Belde Belediye Başkanı Muammer Işıklı’nın partiden ihraç edildiğini duyurdu. Peki Muammer Işıklı kimdir? Aslen nereli ve kaç yaşında? İşte ayrıntılar...

MUAMMER IŞIKLI KİMDİR? ASLEN NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

Muammer Işıklı, 28.06.1979 Sinanpaşa Düzağaç doğumludur. Anadolu Üniversitesi Perakende Pazarlama bölümünü bitirdi. 2014 Yerel Seçimlerinde AK Parti Düzağaç Belediye Başkanı seçildi.

Evli ve 2 çocuk babasıdır.

Muammer Işıklı, AK Parti Afyonkarahisar Sinanpaşa Düzağaç Belediye Başkan Adayıydı.

AK Partili Düzağaç Belediye Başkanı Muammer Işıklı partiden ihraç edildi