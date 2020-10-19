Muammer Işıklı kimdir? Aslen nereli ve kaç yaşında?Muammer Işıklı AK Parti'den ihraç mı edildi? | Neden ihraç edildi? | Muhammer Işıklı kimdir?AK Partili Düzağaç Belediye Başkanı Muammer Işıklı partiden ihraç edildiG.Saray teknik direktörü Fatih Terim'den iptal edilen gol için flaş yorum!Buğra Kavuncu kimdir? Aslen nerelidir? Kaç yaşındadır?2020-2021 Gençlerbirliği, Yukatel Denizlispor maç özeti, maç sonucu2020-2021 Galatasaray, Aytemiz Alanyaspor maç özeti, maç sonucu2020-2021 Akhisarspor, Menemen Spor maç özeti, maç sonucuAslan son dakikalarda yıkıldıTÜİK açıkladı Kredi faizleri artınca konut satışları azaldı
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Muammer Işıklı kimdir? Aslen nereli ve kaç yaşında?

AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanı Hüseyin Ceylan Uluçay, AK Parti Genel Merkez Disiplin Kurulu kararı ile Düzağaç Belde Belediye Başkanı Muammer Işıklı’nın partiden ihraç edildiğini açıkladı. Bu açıklama sonrası Muammer Işıklı merak konusu oldu. Peki Muammer Işıklı kimdir? Aslen nereli ve kaç yaşında? İşte detaylar.

Muammer Işıklı kimdir? Aslen nereli ve kaç yaşında?

AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanı Hüseyin Ceylan Uluçay, yaptığı açıklamada AK Parti Genel Merkez Disiplin Kurulu kararı ile Düzağaç Belde Belediye Başkanı Muammer Işıklı’nın partiden ihraç edildiğini duyurdu. Peki Muammer Işıklı kimdir? Aslen nereli ve kaç yaşında? İşte ayrıntılar...

MUAMMER IŞIKLI KİMDİR? ASLEN NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

Muammer Işıklı, 28.06.1979 Sinanpaşa Düzağaç doğumludur. Anadolu Üniversitesi Perakende Pazarlama bölümünü bitirdi. 2014 Yerel Seçimlerinde AK Parti Düzağaç Belediye Başkanı seçildi.

Evli ve 2 çocuk babasıdır.

Muammer Işıklı, AK Parti Afyonkarahisar Sinanpaşa Düzağaç Belediye Başkan Adayıydı.

AK Partili Düzağaç Belediye Başkanı Muammer Işıklı partiden ihraç edildiAK Partili Düzağaç Belediye Başkanı Muammer Işıklı partiden ihraç edildi

 

Berkem Temizel
Gece Editörü


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