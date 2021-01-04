Muammer Ketenci'den Hakan Altun ve Gonca Vuslateri hakkında şok sözler: Niye ehli namus birini seçmedin!

Geçtiğimiz aylarda yaşadıkları sürpriz aşk ile gündem olan Gonca Vuslateri ve Hakan Altun cephesinden sevenlerine üzecek bir haber gelmiş ve çiftin "evlilik krizi" yüzünden ayrıldıkları iddia edilmişti.

Konuyla ilgili bir çok iddia ortaya atılırken bugün Uçankuş TV ekranlarında konuşan modacı Muammer Ketenci ayrılığa dair yaptığı yorumlar izleyenleri şok etti.

"NİYE EHLİ NAMUS BİRİNİ BULMADIN"

Hakan Altun ve Gonca Vuslateri aşkı hakkında konuşan Muammer Ketenci; "Hakan Altun'a sesleniyorum buradan evleneceksen niye böyle ehli namus, evinin temizliğini yapan sana son derece aşık olan bir kadını seçmedin ." ifadelerini kullandı.

Muammer Ketenci'nin bu sözleri Gonca Vuslater'nin sevenleri tarafından büyük tepki çekti.

"KİMSENİN EVLENDİĞİ YOK"

Gonca Vuslateri evlilik iddiaları ortaya çıktığında sosyal medya hesabından açıklama da bulunmuş ve; "Kimsenin evlendiği yok, sakin olun arkadaşlar" ifadelerini kullanmıştı.