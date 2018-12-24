Muammer Kocatürk İlkokulu öğrencilerinden örnek projeler

Develi M. Asım Köksal Mahallesinde eğitim faaliyetlerine devam eden Muammer Kocatürk İlkokulu öğrencileri "Dürüstlük Marketi', "Yerli Üretime Katkı" ve "Robotik Kodlama" projeleri yaptı.

Öğrencilerin öğretmenlerden yardım almadan kendi imkan ve gayretleriyle uyguladıkları projelerde; öğrenciler dışarıdan aldıkları ürünleri "Dürüstlük Marketi'nde satarak hayır yapmanın mutluğunu yaşadılar. 2. Sınıf öğrencileri ise Yerli Üretime Katkı" projesi kapsamında kendilerine atkı örerek, hem el becerilerin geliştirip bir şeyler üretmenin mutluluğunu yaşarken kendi güçleri nispetince ülke ekonomisine katkı sağladılar. Bu örnek projelerden dolayı İlçe Milli Eğitim Müdürü ile birlikte öğrencileri ziyaret eden Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, "Yavrularımız birbirinden güzel etkinliklerle hayra kapı açmışlar. Onlara imkan verildiğinde onların ne kadar büyük işler başarabileceklerini bir kez daha gösteren yavrularımızın her birini tebrik eder, onları bu güzel etkinliklere yönlendiren okul müdürümüz Ali Yapar'ı ve tüm öğretmenlerimizi tebrik ederim" dedi.

Kaynak: İHA