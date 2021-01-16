Muammer Sun kimdir? Nereli? Neden vefat etti? Eserleri nelerdir?

Usta besteci Muammer Sun'dan sevenlerini üzen haber geldi. Bu sabah tedavi gördüğü Ankara'da hayata veda etti. Vefatının duyulması ile Besteci Sun'un kariyeri ve özel yaşamı araştırma konusu edildi. Peki Muammer Sun kimdir? Nereli? Neden vefat etti? Detaylar haberimizde...

MUAMMER SUN KİMDİR? NERELİ?

1932 yılında Ankara'da dünyaya geldi. 1947'de Askerî Muzıka Okuluna, 1953'te Ankara Devlet Konservatuvarı'na girdi. Adnan Saygun'un kompozisyon öğrencisi oldu. Bu kurumda, Saygun'un yanı sıra, Mahmut Ragıp Gazimihal, Mithat Fenmen, Muzaffer Sarısözen, Ruşen Ferit Kam gibi öğretmenlerden ders aldı. Özel olarak da Kemal İlerici ile Türk Musikişi Makamları ve Armonisi konularında çalıştı. Saygun'un öğrencisi olarak 1960 yılında Ankara Devlet Konservatuvarı Kompozisyon Bölümü'nden pekiyi derece ile eğitimini tamamladı.

MUAMMER SUN NEDEN VEFAT ETTİ?

Türk müzik tarihinin en değerli isimlerinden biri olan 88 yaşındaki Muammer Sun, bu sabah Ankara'da vefat etti. Besteci kimliğinin yanı sıra eğitmen de olan Sun, bir süredir yaşadığı rahatsızlık olan organ yetmezliği nedeniyle yaşamını yitirdi.

SANAT HAYATI

Mezuniyetinden sonra Ankara, İzmir, İstanbul Devlet Konservatuvarlarında, GEE Müzik Bölümünde, Siyasal Bilimler Fakültesi Basın Yayın Yüksekokulu'nda, Ankara Radyosu'nda öğretmenlik yaptı. 1969 yılında, sanat kurumlarının temsilcisi olarak TRT Yönetim Kurulu üyeliğine seçildi.

TRT Ankara Radyosu Çoksesli Korosu'nu ve TRT Müzik Dairesini kurdu.1971'de TRT Kültür Sanat Ödülleri Sistemini (Murat Katoğlu ile birlikte) hazırladı, TRT'nin gerçekleştirmesini sağladı.

1968'de atandığı Milli Eğitim Bakanlığı Müşavirliği sırasında, Çocuk ve Gençlik Koroları Yönetmeliği'ni hazırladı. Bütün Türkiye'de 166 çocuk ve gençlik korosu kuruldu. Koro şeflerine 1968 -1969 yazlarında, Gazi Eğitim Müzik Bölümü öğretmenleriyle birlikte, iki kez yaz kursu düzenledi. Bu kurslara Gazi Müzik Bölümü'nde 40, Sinop kursunda 80 olmak üzere 120 müzik öğretmeni katıldı. (166 koro, ödenekleri kesildiği için 1970'te kapatıldı. Bu korolar ve kurslara katılan müzik öğretmenleri, bugünkü Türkiye'de yaygınlaşan çocuk ve gençlik korolarının temelini oluşturdu.)

Sun, 1967 ve 69'da, biri TRT adına; öteki de TRT ve ODTÜ adına, iki büyük folklor derlemesi düzenledi; kendisi de bu derlemelere uzman derleyici olarak katıldı. Haccettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Kompozisyon bölümü öğretim üyeliğinden Ekim 1999'da emekli oldu. Eylül 2004'te Sun Yayınevi'ni kurdu. Çok önemli bir müzik adamı olan Muammer Sun, TRT'nin yapımını üstlendiği ve tarihsel olarak çok büyük önem taşıyan Kurtuluş ve Cumhuriyet filmlerinin film müziklerini de yapmıştır.

MUAMMER SUN'UN ESERLERİ NELERDİR?

*Oda Müziği

*Piyano için yatak

*Keman Piyano için Üç Parça

*Nihavent Longa

*Söyleşi (solo viyola için)

*Ses ve Piyano için Şarkılar

*Yaylı Çalgılar Dördülü

*Serpinti

*Kurumlar için müzikler

*Atatürk Üniversitesi Marşı

*Ankara Ü. Tıp Fakültesi Marşı

*Çavuşoğlu Lisesi Marşı

*Arı Lisesi Marşı

*Şevket Evliyagil Lisesi Marşı

*İlkokul Marşı

*PTT Marşı

*Karayolları Marşı vb.

*Bando ve korolar için marşlar

*Biz Atatürk Gençleriyiz

*Askeri mızıka okulu marşı

KİTAPLARI

*Türkiye'nin Kültür - Müzik - Tiyatro Sorunları

*Türk Kalarak Çağdaşlaşmak (M. Katoğlu ile)

*Solfej 1

*Solfej 2

*Çocuklar ve Gençler için Şarkı Demeti

*Kır Çiçekleri

*Elli Yılın En Güzel Okul Şarkıları (llteriş Sun ile)

*Çoksesli Türküler

*Temel Müzik Eğitimi 1

*Temel Müzik Eğitimi 6

*Tonal Diziler ve Kadanslar

*Türk Müziği Makam Dizileri

*Koro Dağarcığı

*Okul Öncesi Eğitimde Müzik

*Okul Öncesi Eğitimde Oyun. (H.S.ile)