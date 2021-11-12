Muannit ne demek, TDK'ya göre Muannit kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Muannit ne demek? Muannit TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi muannit kelimesi. Peki muannit ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre muannit nedir, muannit kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

MUANNİT NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Muannit kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Muannit kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre muannit kelimesi anlamı şu şekildedir:

- İnatçı

