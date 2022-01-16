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Muaraza ne demek, TDK'ya göre Muaraza kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Muaraza kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Muaraza ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Muaraza nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Muaraza kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Muaraza ne demek, TDK'ya göre Muaraza kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Muaraza ne demek? Muaraza TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi muaraza kelimesi. Peki muaraza ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre muaraza nedir, muaraza kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ne demek

MUARAZA NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Muaraza kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Muaraza kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre muaraza kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Çekişme, kavga

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