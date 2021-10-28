Muaşaka ne demek, TDK'ya göre Muaşaka kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Muaşaka ne demek? Muaşaka TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi muaşaka kelimesi. Peki muaşaka ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre muaşaka nedir, muaşaka kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

MUAŞAKA NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Muaşaka kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Muaşaka kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre muaşaka kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Âşıktaşlık



MUAŞAKA CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Hiçbiriyle muaşakaya vakit bulamamıştı.



MUAŞAKA KELİMESİ KULLANILAN ATASÖZÜ VE DEYİMLER

- muaşakada olmak

