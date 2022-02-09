Muattar ne demek, TDK'ya göre Muattar kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Muattar ne demek? Muattar TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi muattar kelimesi. Peki muattar ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre muattar nedir, muattar kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

MUATTAR NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Muattar kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Muattar kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre muattar kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Itırlı, güzel kokulu

