Muavin ne demek, TDK'ya göre Muavin kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Muavin ne demek? Muavin TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi muavin kelimesi. Peki muavin ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre muavin nedir, muavin kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

MUAVİN NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Muavin kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Muavin kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre muavin kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Yardımcı

- Bir görevlinin, bir yöneticinin işine yardım eden, yokluğunda yerini ve yetkilerini üzerine alan kimse



MUAVİN CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Kalkmak üzere olan otobüsün muavini seslendi.



MUAVİN KELİMESİNİ İÇEREN BİRLEŞİK KELİMELER

- müdür muavini, şoför muavini

