Muay Thai Turnuvası öncesi sporcular bir araya geldi
Adana'da yarın başlayacak olan Muay Thai Turnuvası öncesi sporcular akşam yemeğinde bir araya geldi.
Adana'da yarın başlayacak olan Muay Thai Turnuvası öncesi sporcular akşam yemeğinde bir araya geldi.
Adana'da cuma günü ASKİ Atatürk Spor Salonu'nda düzenlenecek olan Muay Thai Turnuvası öncesi sporcular "Kaburgacı Yaşar" isimli kebapçıda bir araya geldi. 6 ülkeden 14 sporcunun mücadele ettiği turnuva öncesinde sporcular yemeklerini yedikten sonra birbirleriyle poz verdi.
Kaynak: İHA
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