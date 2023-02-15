Mubaarak Nuh kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mubaarak Nuh Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Mubaarak Nuh kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Mubaarak Nuh ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Mubaarak Nuh kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mubaarak Nuh Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Mubaarak Nuh

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mubaarak Nuh adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mubaarak Nuh Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mubaarak Nuh 28 Nisan 2002 tarihinde Jilib şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Aslen İsveç,Somali uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Mubaarak Mohamud Nuh şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mubaarak Nuh Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Global Soccer Management yapmaktadır. Mubaarak Nuh, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Örgryte IS futbol takımında oynamaktadır. Örgryte IS takımına 8 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Mubaarak Nuh'nin Örgryte IS ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Mubaarak Nuhboyu ve yaşı kaç

Mubaarak Nuh Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Mubaarak Nuh isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

Mubaarak Nuh Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mubaarak Nuh futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

6 Ağu 2018 yılında Malmö FF U17

1 Ocak 2019 yılında Malmö U19

1 Ocak 2021 yılında Malmö FF

1 Temmuz 2021 yılında Jammerbugt FC

30 Haziran 2022 yılında Malmö FF

11 Ağu 2022 yılında BK Olympic

30 Kasım 2022 yılında Malmö FF

8 Ocak 2023 yılında Örgryte

30 Kasım 2023 yılında Malmö FF

Mubaarak Nuh kimdir

Mubaarak Nuh Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mubaarak Nuh şuan Örgryte IS takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

FC Växjö (2008-2015), SUFstar FC/Växjö United FC (2015-2016), Östers IF (2016-2018), Malmö FF (2018-2020)

Mubaarak Nuh Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Schweden U15 takımında 7 numaralı formasıyla 19 Eylül 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Mubaarak Nuh nereli

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