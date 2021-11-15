Mübadele ne demek, TDK'ya göre Mübadele kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Mübadele ne demek? Mübadele TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi mübadele kelimesi. Peki mübadele ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre mübadele nedir, mübadele kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

MÜBADELE NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Mübadele kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Mübadele kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre mübadele kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Değişim



MÜBADELE KELİMESİ KULLANILAN ATASÖZÜ VE DEYİMLER

- mübadele etmek

