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Mübadelenin 99’uncu Yılına Özel Konser düzenlendi: Tuzlalı mübadiller unutulmaz bir akşam yaşadı

Tuzla'da ‘Mübadelenin 99’uncu Yılına Özel’ konser düzenlendi. Tuzlalı mübadiller, Süheyla Solak’ın sahne aldığı akşamda, keyifli anlar yaşadı.

Mübadelenin 99’uncu Yılına Özel Konser düzenlendi: Tuzlalı mübadiller unutulmaz bir akşam yaşadı

Tuzla Belediyesi ve Tuzla Rumeliler Derneği ortaklığı ile Mübadelenin 99’uncu yılı özel bir etkinlikle anıldı.

Tuzla Belediyesi Kültür Merkezi’nde düzenlenen etkinliğe Tuzla Kaymakamı Ali Akça, Tuzla Kaymakamı Ali Akça’nın eşi Ferahil Akça, Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı’nın eşi ve Gönül Elleri Çarşısı kurucu gönüllerinden Dr. Fatma Yazıcı, siyasi parti temsilcileri, muhtarlar, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, STK temsilcileri ve çok sayıda Tuzlalı mübadil katıldı.

SÜLEYHA SOLAK SAHNE ALDI

Programa katılanlar Süheyla Solak’ın şarkıları ile unutulmaz bir akşam yaşadılar. Her koltuğa konulan Türk bayraklarının tüm katılımcılar tarafından sallanması ile görsel bir şölen oluştu.

Mübadelenin 99’uncu Yılına Özel Konser düzenlendi: Tuzlalı mübadiller unutulmaz bir akşam yaşadıMübadelenin 99’uncu Yılına Özel Konser düzenlendi: Tuzlalı mübadiller unutulmaz bir akşam yaşadı

Bölge Gündem Editör Ekibi
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