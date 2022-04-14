Mübahase ne demek, TDK'ya göre Mübahase kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Mübahase ne demek? Mübahase TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi mübahase kelimesi. Peki mübahase ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre mübahase nedir, mübahase kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

MÜBAHASE NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Mübahase kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Mübahase kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre mübahase kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Bir konu hakkında iki veya daha çok kişinin karşılıklı konuşması



MÜBAHASE CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Mübahasemizin sonuna doğru, tabaksız geniş bir fincanla bize taze kahve ikram ettiler.

